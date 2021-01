Hrovatova pred Zlato lisico: Tekma bo zelo zahtevna

"Snega je toliko, da je teren nekoliko drugačen, kot sem ga vajena," je bila presenečena Meta Hrovat , ko je preizkusila progo v Podkorenu, dobesedno na svojem hišnem pragu. Podobno je ugotovila tudi Ilka Štuhec: "Ni tako strmo, kot se spominjam. To je dobro, ker je proga dobro utrjena in bo omogočala tudi višjim startnim številkam napadalno smučanje."

Zaradi pomanjkanja snega so tako kot lani Zlato lisico prestavili na rezervno prizorišče v Kranjski Gori, na zahtevno strmino, ki je tradicionalno prizorišče moških veleslalomov in slalomov za svetovni pokal. Na lanskem veleslalomu so Slovenke vpisale zelo dober ekipni uspeh. Stopničke Hrovatove sta dopolnili Tina Robnik s šestim in Ana Bucik s 14. mestom. Ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin je na veleslalomu slavila Novozelandka Alice Robinson, Slovakinja Petra Vlhova je bila druga, tretje mesto pa si je s Hrovatovo delila Švicarka Wendy Holdener. Vlhova je naslednji dan zmagala na slalomu ter osvojila tudi lisičkino kombinacijo.

To bosta prva ženska veleslaloma v letu 2021. Prvi favoritinji sta Italijanka Marta Bassino, ki je osvojila prva dva veleslaloma sezone v Söldnu in Courchevelu, ter Shiffrinova, ki je dobila drugi veleslalom v Courchevelu. Ne gre pa spregledati tudi drugih, vodilne v seštevku zime Vlhove, lanske skupne zmagovalke seštevka svetovnega pokala Italijanke Federice Brignone, Avstrijke Katharine Liensberger, Francozinje Tesse Worley, Švedinje Sare Hector in Švicarke Michelle Gisin, ki bo s številko ena odprla prvo vožnjo sobotnega veleslaloma.

Domači navijači bodo pesti pred televizijskimi zasloni lahko stiskali za šest domačih tekmovalk: Meto Hrovat, Tino Robnik, Ano Bucik, Ilko Štuhec, Andrejo Slokarin Nejo Dvornik. Hrovatova bo imela startno številko 11, Bucikova številko 23, Dvornikova ima številko 56, Slokarjeva številko 63 in Štuhčeva številko 64. Na startu je vsega skupaj 64 tekmovalk.