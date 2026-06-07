Zlati vitezi šele v drugem podaljšku strli odpor Caroline

Tudi četrta tekma letošnjega velikega finala bo v torek po lokalnem oziroma v sredo po srednjeevropskem času v Las Vegasu. Junak večera v dvorani T-Mobile Arena je bil domači igralec Shea Theodore, ki je dosegel "zlati" gol v peti minuti in 38 sekundah drugega podaljška. Šlo je za pravo poslastico z devetimi goli. Domača zasedba Golden Knights je vodila že s prednostjo 4:0, vsi goli so padli v drugi tretjini, a so se gostje v zadnji tretjini rednega dela vrnili iz brezna in nanizali štiri gole zapovrstjo, izenačili ter izsilili podaljšek.

Prvi gol na tekmi je padel v 31. minuti. Prispeval ga je Tomaš Hertl. Nato pa se je izkazal Mitch Marner, ki je v drugi tretjini dosegel najhitrejši hat-trick v zgodovini velikega finala lige NHL s tremi zaporednimi goli v razmaku šestih minut. Marner je presegel 69 let star rekord Mauricea Richardsa s tremi goli.

Marner je asistiral tudi pri golu Hertla, 16 sekund preden je dosegel svoj prvi zadetek, s katerim so zlati vitezi v šestih minutah in 26 sekundah povedli s štirimi goli prednosti. Marner je postal prvi igralec NHL, ki je v eni tretjini v zgodovini finala pokala dosegel štiri točke. Carolina je nato v tretji tretjini pripravila preobrat. Zadeli so Jordan Martinook, Taylor Hall, Jordan Staal in Andrej Svečnikov.