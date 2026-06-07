Zlati vitezi šele v drugem podaljšku strli odpor Caroline

Tudi četrta tekma letošnjega velikega finala bo v torek po lokalnem oziroma v sredo po srednjeevropskem času v Las Vegasu. Junak večera v dvorani T-Mobile Arena je bil domači igralec Shea Theodore, ki je dosegel "zlati" gol v peti minuti in 38 sekundah drugega podaljška. Šlo je za pravo poslastico z devetimi goli. Domača zasedba Golden Knights je vodila že s prednostjo 4:0, vsi goli so padli v drugi tretjini, a so se gostje v zadnji tretjini rednega dela vrnili iz brezna in nanizali štiri gole zapovrstjo, izenačili ter izsilili podaljšek.
Prvi gol na tekmi je padel v 31. minuti. Prispeval ga je Tomaš Hertl. Nato pa se je izkazal Mitch Marner, ki je v drugi tretjini dosegel najhitrejši hat-trick v zgodovini velikega finala lige NHL s tremi zaporednimi goli v razmaku šestih minut. Marner je presegel 69 let star rekord Mauricea Richardsa s tremi goli.
Marner je asistiral tudi pri golu Hertla, 16 sekund preden je dosegel svoj prvi zadetek, s katerim so zlati vitezi v šestih minutah in 26 sekundah povedli s štirimi goli prednosti. Marner je postal prvi igralec NHL, ki je v eni tretjini v zgodovini finala pokala dosegel štiri točke. Carolina je nato v tretji tretjini pripravila preobrat. Zadeli so Jordan Martinook, Taylor Hall, Jordan Staal in Andrej Svečnikov.
Tudi v tretji tretjini so padali mejniki. Hurricanes so postali druga ekipa v zgodovini velikega finala za Stanleyjev pokal, ki je v eni tekmi odpravila zaostanek štirih golov. Ekipi New York Rangers je to uspelo na prvi tekmi velikega finala leta 1972, a so nato v rednem delu tekme izgubili proti Boston Bruins. Prav tako so člani zasedbe iz Severne Karoline dosegli tri najhitrejše gole v zgodovini velikega finala NHL, ko so trikrat zabili v 39 sekundah. Podrli so 72 let star rekord Montreal Canadiens. Montreal je v drugi tekmi finala leta 1954 dosegel tri gole v 56 sekundah.
Domači vratar Carter Hart je za Vegas zbral 29 obramb. Frederik Andersen je v prvih dveh tretjinah prejel štiri gole iz 16 strelov. Nato ga je v vratih Caroline zamenjal Brandon Bussi, ki je zbral 18 obramb iz 19 strelov.
Liga NHL, finale, tretja tekma, 7. junij:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 5:4 (po dveh podaljških)
- Vegas vodi z 2:1 v zmagah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.