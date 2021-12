Zmaga Gut-Behramijevi, Ferkova in Štuhčeva brez točk

Tridesetletna Lara Gut-Behrami je vpisala svoje že 28. superveleslalomske stopničke v svetovnem pokalu. S sedemnajsto zmago se je na tretjem mestu najboljših v tej disciplini v svetovnem pokalu izenačila z Avstrijko Renate Götschl in Norvežanom Akslom Lund Svindalom.

Pred Gutovo sta zgolj še Avstrijec Hermann Maier (24) in Američanka Lindsey Vonn, ki je v času kariere vpisala 28 superveleslalomskih zmag. Kot zanimivost velja omeniti, da je Gut-Behramijeva prav v St. Moritzu leta 2008 vpisala svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in to ravno v superveleslalomu.

Švicarka je za 18 stotink premagala Italijanko Sofio Goggio, Američanka Mikaela Shiffrin je osvojila tretje mesto (+1,18). Goggia, ki je sezono hitrih disciplin odprla s tremi zmagami v Lake Louisu, dvema smukaškima in superveleslalomsko, tokrat ni bila kos švicarski tekmici, svetovni prvakinji in zmagovalki seštevka discipline v minuli zimi.