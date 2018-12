Zmaga Hirscherju, Hadalin z 8. mestom do rezultata kariere

Avstrijec je hitro prebolel spodrsljaj na sredinem veleslalomu ter prišel do svoje še 63. zmage v svetovnem pokalu. Prehitel je rojakinjo Annemarie Moser-Pröll, pred njim sta le še Ingemar Stenmark (86) in Lindsey Vonn (82). To je bila že 29. slalomska zmaga za Hirscherja. Več jih imata le omenjeni Stenmark (40) in legendarni Italijan Alberto Tomba (35).