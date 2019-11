Zmaga Johaugovi, Lampičeva 14.

Anamarija Lampič je bila edina predstavnica na štartu 10 kilometrske preizkušnje v Ruki. Tekmovalke so se pomerile v klasičnem koraku, v cilj je Slovenka pritekla z zaostankom minute in 18 sekund za zmagovalko Johaugovo in zasedla 14. mesto. Johaugova je zmagala s prednostjo pol minute pred domačinko Kristo Parmakoski in Rusinjo Natalijo Neprijajevo. "Na ogrevanju ni bilo vse po načrtu. Bila sem malo utrujena, tudi s smučmi nisem bila ravno zadovoljna, a smo vse uredili pravočasno. Potem je šlo po načrtu. Že po prvem kilometru, kjer je stal Nejc, sem videla, da sem zraven, med dvajseterico, tako da sem samo grizla in se borila do cilja. Rezultat je super," je povedala Lampičeva po mrzli preizkušnji v Ruki.