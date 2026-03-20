Zmaga Laegreidu, Perrotu svetovni pokal, Fak zgrešil polovico tarč

Sturla Holm Laegreid, ki je na olimpijskih igrah osvojil pet kolajn, se je po nastopih v Anterselvi skupaj s štafetami razveselil še šeste zmage, enkrat pa je osvojil drugo mesto. Z današnjim uspehom pred domačim občinstvom je osvojil mali kristalni globus sprinterskega seštevka svetovnega pokala.

Slavje si je vnovič pritekel v zadnjem krogu, kjer si je nabral 3,9 sekunde prednosti pred Emilienom Jacquelinom in Ericom Perrotom, ki sta bila po drugem strelskem postanku, vsi trije so morali po enkrat v kazenski krog, še pred njim. Perrot je po četrtkovem slavju Lou Jeanmonnot v ženski konkurenci poskrbel, da sta obe najpomembnejši lovoriki že dve tekmi pred finalom v francoskih rokah. Njegov edini potencialni tekmec, Šved Sebastian Samuelsson, je bil danes sedmi.

"Ta uspeh mi pomeni ogromno. Za to sem delal od samega začetka sezone. Uresničil sem svoje največje sanje. Vložil sem ogromno energije," je bil po današnji tekmi zadovoljen Perrot. Med Slovenci je solidno predstavo pokazal le Anton Vidmar z enim kazenskim krogom in 26. mestom. Ostala četverica je ostala brez zasledovanja in sezono že končala.

Samo enkrat se je v kazenskem krogu zavrtel Miha Dovžan in se od sezone poslovil s 66. mestom. Lovro Planko je tekmo dobro začel, na drugem postanku pa trikrat zavil v kazenski krog in bil 69. Jakov Fak je tokrat zgrešil polovico tarč, že na prvem postanku je bil nenatančen štirikrat, in bil na koncu 89. Predstavil pa se je tudi novinec na tekmah najvišjega ranga Rui Simič Grošelj in bil z dvema napakama z orožjem 101.

