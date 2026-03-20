Zimski športi

Zmaga Laegreidu, Perrotu svetovni pokal, Fak zgrešil polovico tarč

Oslo, 20. 03. 2026 17.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Sturla Holm Laegreid

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid nadaljuje niz uspehov tudi na finalu svetovnega pokala v Oslu. Na sprinterski tekmi je osvojil 20. zmago v karieri in že 12. zaporedno uvrstitev na zmagovalni oder. Francoz Eric Perrot je s tretjim mestom prvič v karieri osvojil skupni seštevek svetovnega pokala.

Sturla Holm Laegreid, ki je na olimpijskih igrah osvojil pet kolajn, se je po nastopih v Anterselvi skupaj s štafetami razveselil še šeste zmage, enkrat pa je osvojil drugo mesto. Z današnjim uspehom pred domačim občinstvom je osvojil mali kristalni globus sprinterskega seštevka svetovnega pokala.

FOTO: Profimedia

Slavje si je vnovič pritekel v zadnjem krogu, kjer si je nabral 3,9 sekunde prednosti pred Emilienom Jacquelinom in Ericom Perrotom, ki sta bila po drugem strelskem postanku, vsi trije so morali po enkrat v kazenski krog, še pred njim.

Perrot je po četrtkovem slavju Lou Jeanmonnot v ženski konkurenci poskrbel, da sta obe najpomembnejši lovoriki že dve tekmi pred finalom v francoskih rokah. Njegov edini potencialni tekmec, Šved Sebastian Samuelsson, je bil danes sedmi.

FOTO: Profimedia

"Ta uspeh mi pomeni ogromno. Za to sem delal od samega začetka sezone. Uresničil sem svoje največje sanje. Vložil sem ogromno energije," je bil po današnji tekmi zadovoljen Perrot.

Med Slovenci je solidno predstavo pokazal le Anton Vidmar z enim kazenskim krogom in 26. mestom. Ostala četverica je ostala brez zasledovanja in sezono že končala.

FOTO: Profimedia

Samo enkrat se je v kazenskem krogu zavrtel Miha Dovžan in se od sezone poslovil s 66. mestom. Lovro Planko je tekmo dobro začel, na drugem postanku pa trikrat zavil v kazenski krog in bil 69.

Jakov Fak je tokrat zgrešil polovico tarč, že na prvem postanku je bil nenatančen štirikrat, in bil na koncu 89. Predstavil pa se je tudi novinec na tekmah najvišjega ranga Rui Simič Grošelj in bil z dvema napakama z orožjem 101.

FOTO: Profimedia

V soboto bosta na vrsti obe zasledovanji. V ženski konkurenci bo nastopila Lena Repinc. V nedeljo pa se bo sezona končala s tekmama v skupinskem startu. Med dekleti bo zanesljivo nastopila Polona Klemenčič, Repinc in Vidmar pa si z dobrim nastopom nedeljsko tekmo lahko priborita na zasledovanju.

Neverjetnih 245 metrov dolg polet Domna Prevca na treningu

'Tudi v polfinalu bomo v vlogi outsajderja'

bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
