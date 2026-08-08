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Uspeh norveških skakalk v Courchevelu, Klinec blizu odra za zmagovalce

Courchevel, 08. 08. 2026 18.44 pred enim dnevom 1 min branja 1

Avtor:
STA
Ema Klinec

Smučarske skakalke so se po poljski Wisli, kjer so Slovenke dobile obe tekmi poletne velike nagrade, preselile v Francijo v Courchevel. Danes so opravile prvo od dveh preizkušenj. Najboljša je bila olimpijska prvakinja Norvežanka Anna Odine Stroem, med Slovenkami pa je izstopala Ema Klinec s petim mestom.

Ema Klinec, zmagovalka uvodne tekme na Poljskem in peta na drugi preizkušnji, je tokrat v prvi seriji s 117 metri pristala na osmem mestu, v finalu pa je skočila 120 m in zbrala 202,2 točke. Pred njo so končale le Odine Stroem z 241,1 točke (129/128,5 m), Japonka Yuki Ito z 226,9 (130,5/133), Norvežanka Ingvild Midtskogen z 220,4 (119/127,5) in Japonka Kurumi Ichinohe z 203 točkami (126,5/118,5).

Ema Klinec je bila s 5. mestom najboljša Slovenka.
Ema Klinec je bila s 5. mestom najboljša Slovenka.
FOTO: AP

Taja Bodlaj, 24. po prvem skoku, je na koncu pristala na 25., Ajda Košnjek, 29. po prvi seriji, pa na 27. mestu. Nika Vodan, najboljša na drugi preizkušnji na Poljskem, na prvi pa četrta, tako kot Katra Komar izpušča francoski preizkušnji. Namesto njiju sta priložnost dobili Jerica Jesenko in Taja Košir, a obe ostali brez finala na 36. in 41. mestu. Brez finalne serije je danes ostala tudi Maja Kovačič na 34. mestu.

Najboljša skakalka zadnjih let Nika Prevc tako kot na Poljskem ne tekmuje niti v Courchevelu.

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08. 08. 2026 19.29
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