Zmaga na Norveško, slovenske biatlonke devete

Prva med Slovenkami je šla na progo 20-letna Lena Repinc in presegla vsa pričakovanja. Po strelski ničli je z odlično pripravljenimi smučmi svoje opravila tudi na progi in predala kot šesta, vsega 18 sekund za favoriziranimi postavami Švedske, Norveške in Nemčije, 10 za Italijankami in praktično skupaj z Avstrijo.

Polona Klemenčič je imela vnovič težave na strelišču, na srečo pa je na vsakem od postankov uspešno porabila vse tri rezervne naboje. Zaostanek za Italijo je narasel na 1:40 minute, Slovenija pa je bila sedma. Živa Klemenčič je porabila tri dodatne naboje in vse do predaje Anamariji Lampič držala stik s Čehinjo Marketo Davidovo in Ukrajinko Irino Petrenko. Predala je na osmem mestu, kar je bilo lepo izhodišče, da ekipa uresniči napovedi in izboljša lansko osmo mesto s tega prizorišča.