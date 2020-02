Zmaga Norvežanov, Slovenci brez Faka povsem nekonkurenčni

Norveška (0+7) je slavila pred domačini Italijani (+15,6/0+6) na drugem in Čehi na tretjem mestu (+30,8/0+2). Slovenija (2+16) je končala v spodnjem delu razpredelnice.

Za Norveško so tekli Marte Olsbu Roeiseland, Tril Eckhoff, Tarjei inJohannes Boe. Za Italijo Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hoffer in Dominik Windisch, za Češko pa Eva Puskarčikova, Marketa Davidova, Ondrej MoravecinMichal Krčmar.