Zmaga zmajev, a zmaga tudi za srčnost ljudi ob pomoči triletnemu Urbanu

Hokejska tekma v dvorani Tivoli v okviru lige ICEHL je imela dobrodelno noto. Na pomoč triletnemu fantku Urbanu so priskočili pri hokejskem klubu SŽ Olimpija, saj so zbrana sredstva namenili za zdravljenje redke genske bolezni, ki jo ima deček. Zbralo se je lepo število gledalcev, ki so z nakupom karte prispevali k izkupičku.

Hokejisti SŽ Olimpije so po štirih porazih našli pot iz krize in zelo zanesljivo ugnali zasedbo Vorarlberg Pioneers. Tekmec je bil večino tekme v podrejenem položaju, zmaji pa so vpisali zmago s 6:2. Pred začetkom tekme je bil v središču dogajanja mali Urban Mirošević. Na tribunah se je zbralo približno 2500 gledalcev, ki so z nakupim vstopnice prispevali v fantičev sklad za zdravljenje. Finančni delež za družino Mirošević so prispevali tudi hokejisti obeh moštev, Olimpije in Voralrberga (v njihovem moštvu igra slovenski reprezentant Luka Maver), podjetje Slovenske železnice je darovalo 10 tisoč evrov, nekaj denarja bo prinesla tudi avkcija dresa s podpisi vseh igralcev Olimpije (na Radiu Aktual). "V klubu smo ponosni, da smo pomagali malemu borcu Urbanu, da je korak bližje genski terapiji, ki jo nujno potrebuje. Ponosen sem na naše igralce, trenerski štab, sodelavce in navijače. Vsi smo se kot prava hokejska družina zavzeli za Urbana. V športu so zmage in porazi, a na koncu vidiš, kaj so resnično pomembne stvari v življenju. Zato smo se za donacijo odločili tudi na Slovenskih železnicah. Urbanu in njegovi družini želimo vse dobro, na naših tekmah bo Urban vedno dobrodošel," je povedal Miha Butara, predsednik HK SŽ Olimpija in pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic.

Slovenci s(m)o se znova izkazali in pokazali čut za sočloveka, tokrat za malega Urbana, ki ima redko gensko bolezen, hvaležnost za podporo ob odzivu na dobrodelno akcijo je izrekla tudi mama Špela Miroševič: "Nikoli ne bomo pozabili hokeja, nikoli ne bomo pozabili tega, kar ste storili za nas. Hvala hokejistom, Ekipi in Aktualu." "Če pogledamo celotno tekmo, je visoka zmaga več kot zaslužena, saj smo bili 60 minut boljši nasprotnik," je zmago hitro "arhiviral" glavni trener Mitja Šivic, ki je pokomentiral tudi dogajanje, vezano na dobrodelno plat tekme: "Velika zmaga za nas, pa tudi za Urbana. Dan pred tekmo sem govoril z njegovo mamo. Bitke, ki jih mi bijemo, so v primerjavi z njihovimi nepomembne. Njegova zgodba nam je segla do srca. Vzdušje je bilo super, to je tudi nam pomagalo do zmage. Želim si, da starši ostanejo pozitivni in bijejo bitko naprej. Dobro se z dobrim vrača in bodo uspešni. Upam, da bo še naprej bojeval svojo bitko in na koncu tudi on zmagal."

icon-expand Družina Mirošević s triletnim Urbanom pred začetkom tekme v Tivoliju. FOTO: Luka Kotnik

Urban Miroševič je prvi otrok v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali gensko bolezen, sindrom CTNNB1. Gre za nevrorazvojno motnjo, za katero so značilne motnje v duševnem razvoju, motorična zakasnitev, huda govorna okvara, motnje vida in vedenjske težave. Gre za terapijo nadomestnega gena, takšno, kot je bila pri dečku Krisu. V Avstraliji bodo izdelali gen, ki ga bodo nato dali v Urbanovo telo, ta dodatni gen pa bo proizvajal protein, ki Urbanu manjka. Omenjena terapija je ključnega pomena zato, ker ne bo pomagala le njenemu sinu, temveč vsem otrokom z omenjenim sindromom CTNNB1. Dobrodelna akcija, katere pobudnik je časnik EkipaSN, je tako zaživela v polni meri, vsi, ki želite pomagati, pa lahko donirate finančna sredstva na različne načine (glej spodaj). Urbanu še vedno lahko pomagate na naslednje načine: