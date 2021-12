Zmagovalcu novoletne turneje letos petkrat večja nagrada kot doslej

Visoke cilje na prihajajoči novoletni turneji bodo imeli tudi slovenski orli, ki so na začetku sezone izvrstno pripravljeni.

Doslej je nagrada znašala 20.000 frankov (19.180 evrov), ob 70. izvedbi tekmovanja pa so prireditelji močno dvignili nagrade. Peter Kruijer je dvig nagrade ocenil kot skupni uspeh vseh štirih prirediteljev ter nemške in avstrijske smučarske zveze. Skakalec, ki bi zmagal na vseh štirih tekmah in dobil tudi vse kvalifikacije, bi lahko skupaj zaslužil 150.000 frankov (143.857 evrov).

V smučarskih skokih še naprej razmišljajo tudi o novoletni prireditvi za ženske. Letos bodo imela dekleta novoletno tekmo na Ljubnem, a tudi v ženskem delu karavane razmišljajo o novoletni seriji, podobni tisti za skakalce.