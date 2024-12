Zmagovalec sprinta Jacquelin, od Slovencev do točk le Fak

Jakov Fak bo tokrat bo obžaloval napako na strelišču, saj je bila tudi na drugi posamični tekmi sezone zanj dosegljiva deseterica. Ostali so se odrezali slabše. Izkušeni Miha Dovžan je podrl vseh 10 tarč, vseeno pa s 43. mestom ostal brez novih točk v seštevku svetovnega pokala. Lovro Planko je moral v kazenski krog dvakrat in bil 51., Anton Vidmar je z orožjem zgrešil trikrat in bil 71., Matic Repnik pa se na elito šele navaja, saj je bil, kljub brezhibnemu streljanju, zgolj 83.

V ospredju so za dolge nosove v favoriziranem norveškem taboru poskrbeli še Šved Sebastian Samuelsson in Nemec Philipp Nawrath, ki sta se uvrstila na drugo in tretje mesto, ter presenečenje tekme, četrtouvrščeni Američan Campbell Wright.