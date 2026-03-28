Zmagovit zastor nad zimo, ki je znova bila rekordna

Še nikoli v zgodovini smučarskih skokov ni tekmovalka v posamezni sezoni zbrala več točk kot letos Nika Prevc (2676), pri čemer je slovenska šampionka poskrbela tudi za rekordno število zmag (18) in stopničk (28). "Počutim se zares odlično. Že od petkovega rekordnega poleta sem na nogah," veselja ob koncu sezone ni skrivala sicer skromna 21-letnica iz Dolenje vasi. V Planici je pred svojimi navijači ponovila petkov uspeh brata Domna in suvereno prišla do že 40. zmage v karieri. Na svečani podelitvi je tretjič zapored prejela velik kristalni globus, s čimer se je izenačila z Norvežanko Maren Lundby, zaostaja pa le še za Japonko Saro Takanaši, ki je skupni seštevek dobila štirikrat.

Nika Prevc v objemu reprezentančne kolegice Nike Vodan.

To je bila sploh prva ženska tekma na planiški letalnici. "Vsa dekleta so bila v pričakovanju in dobre volje. To je bila prva ženska tekma na legendarni Planici in občutki so res nepopisni." Dekleta so pred tem že skakala v norveškem Vikersundu, kjer so daljave podobne, občutki pa so vendarle nekoliko različni. "Meni je razlika. Ne vem, ali zaradi mojega počutja, ampak tu mi je bilo veliko lažje skakati. Ob tem pa svoje doda še planiška publika."

Zanimivo, prejšnji rekord po številu točk v eni sezoni je v absolutni konkurenci držal Peter Prevc. V nepozabni sezoni 2015/2016 jih je zbral 2303.

Kljub vsem zmagam in kar trem olimpijskim medaljam pa si bo iz pravkar končane sezone najbolj zapomnila četrtkov trening, ko je pristala pri 242,5 metra in tako izboljšala svoj svetovni rekord. O odmevnosti njenega dosežka veliko pove dejstvo, da ga je med svojih 16 milijonov sledilcev na Instagramu delil celo Novak Đoković. "Leteti v Planici je res nekaj posebnega. Srčni utrip se ti dvigne, dobiš dodatno energijo. Lahko sem samo hvaležna, da so prišli tudi za nas navijati v takšnem številu," se je z naskokom najboljša skakalka na svetu zahvalila navijačem za neverjetno podporo.

Nika Prevc Damjan Žibert

Nika Prevc Damjan Žibert

Nika Prevc Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Finale ženske skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

























Tepeš ponosen na tretje mesto v pokalu narodov

"Fantastična sezona za Niko Prevc. Zadovoljen sem, da se je izteklo, kot se je," je svojo varovanko pohvalil trener Jurij Tepeš in dodal, da je glede na število poškodb tudi tretje mesto v pokalu narodov za Slovenijo lep uspeh. K temu je izdatno pripomogla Nika Vodan z 906 točkami, s čimer je pristala na repu deseterice v skupnem seštevku. Na zadnji preizkušnji je sicer osvojila deveto mesto. "Čeprav mi danes ni šlo najboljše, saj skoki še niso bili pravi, sem zelo zadovoljna. To so bili zadnji skoki v tej sezoni, zdaj pa grem na dopust. Komaj čakam, da si odpočijem," si je po koncu naporne sezone, ki jo je oplemenitila z zlato olimpijsko medaljo na mešani tekmi v Predazzu, oddahnila Vodanova. Tepeš pa je že pogledoval v prihodnost. Najbolj si želi, da bi njegove varovanke za razliko od letos imele več sreče pri zdravju. Tina Erzar, Ema Klinec in Taja Bodlaj so namreč izpustile skoraj vso letošnjo sezono.

