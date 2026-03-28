Zmagovit zastor nad zimo, ki je znova bila rekordna

Še nikoli v zgodovini smučarskih skokov ni tekmovalka v posamezni sezoni zbrala več točk kot letos Nika Prevc (2676), pri čemer je slovenska šampionka poskrbela tudi za rekordno število zmag (18) in stopničk (28).
"Počutim se zares odlično. Že od petkovega rekordnega poleta sem na nogah," veselja ob koncu sezone ni skrivala sicer skromna 21-letnica iz Dolenje vasi.
V Planici je pred svojimi navijači ponovila petkov uspeh brata Domna in suvereno prišla do že 40. zmage v karieri. Na svečani podelitvi je tretjič zapored prejela velik kristalni globus, s čimer se je izenačila z Norvežanko Maren Lundby, zaostaja pa le še za Japonko Saro Takanaši, ki je skupni seštevek dobila štirikrat.
To je bila sploh prva ženska tekma na planiški letalnici. "Vsa dekleta so bila v pričakovanju in dobre volje. To je bila prva ženska tekma na legendarni Planici in občutki so res nepopisni."
Dekleta so pred tem že skakala v norveškem Vikersundu, kjer so daljave podobne, občutki pa so vendarle nekoliko različni. "Meni je razlika. Ne vem, ali zaradi mojega počutja, ampak tu mi je bilo veliko lažje skakati. Ob tem pa svoje doda še planiška publika."
Kljub vsem zmagam in kar trem olimpijskim medaljam pa si bo iz pravkar končane sezone najbolj zapomnila četrtkov trening, ko je pristala pri 242,5 metra in tako izboljšala svoj svetovni rekord. O odmevnosti njenega dosežka veliko pove dejstvo, da ga je med svojih 16 milijonov sledilcev na Instagramu delil celo Novak Đoković.
"Leteti v Planici je res nekaj posebnega. Srčni utrip se ti dvigne, dobiš dodatno energijo. Lahko sem samo hvaležna, da so prišli tudi za nas navijati v takšnem številu," se je z naskokom najboljša skakalka na svetu zahvalila navijačem za neverjetno podporo.
Tepeš ponosen na tretje mesto v pokalu narodov
"Fantastična sezona za Niko Prevc. Zadovoljen sem, da se je izteklo, kot se je," je svojo varovanko pohvalil trener Jurij Tepeš in dodal, da je glede na število poškodb tudi tretje mesto v pokalu narodov za Slovenijo lep uspeh. K temu je izdatno pripomogla Nika Vodan z 906 točkami, s čimer je pristala na repu deseterice v skupnem seštevku. Na zadnji preizkušnji je sicer osvojila deveto mesto.
"Čeprav mi danes ni šlo najboljše, saj skoki še niso bili pravi, sem zelo zadovoljna. To so bili zadnji skoki v tej sezoni, zdaj pa grem na dopust. Komaj čakam, da si odpočijem," si je po koncu naporne sezone, ki jo je oplemenitila z zlato olimpijsko medaljo na mešani tekmi v Predazzu, oddahnila Vodanova.
Tepeš pa je že pogledoval v prihodnost. Najbolj si želi, da bi njegove varovanke za razliko od letos imele več sreče pri zdravju. Tina Erzar, Ema Klinec in Taja Bodlaj so namreč izpustile skoraj vso letošnjo sezono.
Japonsko odkritje in slovo legendarne Nemke
Za odkritje sezone lahko zagotovo označimo Japonko Nozomi Marujamo. 27-letnica jo je začela z le dvema uvrstitvama na stopničke v karieri, letos pa ji je to uspelo kar 19-krat, pri čemer je na olimpijskih igrah v Predazzu osvojila dve bronasti kolajni. V skupnem seštevku je zaostala le za Niko Prevc.
Zadnja tekma sezone je bila tudi v znamenju slovesa legendarne Nemke Katharine Schmid, ki jo je v Planici podpiralo več deset svojih navijačev. 29-letnica se lahko pohvali s kar sedmimi zlatimi medaljami na svetovnih prvenstvih, na olimpijskih igrah pa ima dve srebrni.
Kljub drugemu mestu na zadnji tekmi je obilo razlogov za veselje imela tudi drugouvrščena Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je zavoljo dveh zmag v Vikersundu slavila v seštevku poletov.
