Zimski športi

Zmagovit zastor nad zimo, ki je znova bila rekordna

Planica , 28. 03. 2026 17.05 pred eno minuto 3 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Nika Prevc

Kako drugače kot z zmago je Nika Prevc pred več kot 30 tisoč navijači v Planici zaključila nepozabno sezono 2025/2026. Na zgodovinski prvi ženski tekmi na letalnici v Planici je drugo Eirin Mario Kvandal ugnala za 17 točk, tretjo Nozomi Marujamo pa za kar 43! V pravkar končani sezoni je postavila kopico rekordov, ki jim je za piko na i dodala še nov svetovni rekord.

Še nikoli v zgodovini smučarskih skokov ni tekmovalka v posamezni sezoni zbrala več točk kot letos Nika Prevc (2676), pri čemer je slovenska šampionka poskrbela tudi za rekordno število zmag (18) in stopničk (28).

"Počutim se zares odlično. Že od petkovega rekordnega poleta sem na nogah," veselja ob koncu sezone ni skrivala sicer skromna 21-letnica iz Dolenje vasi.

V Planici je pred svojimi navijači ponovila petkov uspeh brata Domna in suvereno prišla do že 40. zmage v karieri. Na svečani podelitvi je tretjič zapored prejela velik kristalni globus, s čimer se je izenačila z Norvežanko Maren Lundby, zaostaja pa le še za Japonko Saro Takanaši, ki je skupni seštevek dobila štirikrat.

Nika Prevc v objemu reprezentančne kolegice Nike Vodan.
FOTO: Damjan Žibert

To je bila sploh prva ženska tekma na planiški letalnici. "Vsa dekleta so bila v pričakovanju in dobre volje. To je bila prva ženska tekma na legendarni Planici in občutki so res nepopisni."

Dekleta so pred tem že skakala v norveškem Vikersundu, kjer so daljave podobne, občutki pa so vendarle nekoliko različni. "Meni je razlika. Ne vem, ali zaradi mojega počutja, ampak tu mi je bilo veliko lažje skakati. Ob tem pa svoje doda še planiška publika."

Zanimivo, prejšnji rekord po številu točk v eni sezoni je v absolutni konkurenci držal Peter Prevc. V nepozabni sezoni 2015/2016 jih je zbral 2303.

Kljub vsem zmagam in kar trem olimpijskim medaljam pa si bo iz pravkar končane sezone najbolj zapomnila četrtkov trening, ko je pristala pri 242,5 metra in tako izboljšala svoj svetovni rekord. O odmevnosti njenega dosežka veliko pove dejstvo, da ga je med svojih 16 milijonov sledilcev na Instagramu delil celo Novak Đoković.

"Leteti v Planici je res nekaj posebnega. Srčni utrip se ti dvigne, dobiš dodatno energijo. Lahko sem samo hvaležna, da so prišli tudi za nas navijati v takšnem številu," se je z naskokom najboljša skakalka na svetu zahvalila navijačem za neverjetno podporo.

Tepeš ponosen na tretje mesto v pokalu narodov

"Fantastična sezona za Niko Prevc. Zadovoljen sem, da se je izteklo, kot se je," je svojo varovanko pohvalil trener Jurij Tepeš in dodal, da je glede na število poškodb tudi tretje mesto v pokalu narodov za Slovenijo lep uspeh. K temu je izdatno pripomogla Nika Vodan z 906 točkami, s čimer je pristala na repu deseterice v skupnem seštevku. Na zadnji preizkušnji je sicer osvojila deveto mesto.

"Čeprav mi danes ni šlo najboljše, saj skoki še niso bili pravi, sem zelo zadovoljna. To so bili zadnji skoki v tej sezoni, zdaj pa grem na dopust. Komaj čakam, da si odpočijem," si je po koncu naporne sezone, ki jo je oplemenitila z zlato olimpijsko medaljo na mešani tekmi v Predazzu, oddahnila Vodanova. 

Tepeš pa je že pogledoval v prihodnost. Najbolj si želi, da bi njegove varovanke za razliko od letos imele več sreče pri zdravju. Tina Erzar, Ema Klinec in Taja Bodlaj so namreč izpustile skoraj vso letošnjo sezono.

Preberi še V 'rekordnem' vzdušju zmanjkala rezultatska pika na i

Japonsko odkritje in slovo legendarne Nemke

Za odkritje sezone lahko zagotovo označimo Japonko Nozomi Marujamo. 27-letnica jo je začela z le dvema uvrstitvama na stopničke v karieri, letos pa ji je to uspelo kar 19-krat, pri čemer je na olimpijskih igrah v Predazzu osvojila dve bronasti kolajni. V skupnem seštevku je zaostala le za Niko Prevc.

Zadnja tekma sezone je bila tudi v znamenju slovesa legendarne Nemke Katharine Schmid, ki jo je v Planici podpiralo več deset svojih navijačev. 29-letnica se lahko pohvali s kar sedmimi zlatimi medaljami na svetovnih prvenstvih, na olimpijskih igrah pa ima dve srebrni.

Kljub drugemu mestu na zadnji tekmi je obilo razlogov za veselje imela tudi drugouvrščena Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je zavoljo dveh zmag v Vikersundu slavila v seštevku poletov.

smučarski skoki nika prevc planica svetovni pokal finale

KOMENTARJI1

Masturbator
28. 03. 2026 18.19
Lepa pa res ni!! 🤮
bibaleze
Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
zadovoljna
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
cekin
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
dominvrt
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Rocky 4
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
