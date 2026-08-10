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Zimski športi

Zmaji v novo sezono z visokimi ambicijami

Ljubljana, 10. 08. 2026 14.22 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
HK Olimpija

Hokejisti ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani ligi ICE bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra, v tretji sezoni z ambicioznim kanadskim zaledjem pa želijo napraviti še en korak proti vrhu lige.

Ljubljanska zasedba je uradno začela treninge pred novo sezono, že nekaj časa pa neuradno potekajo priprave, treningi in testiranja pred tekmovalnim obdobjem 2026/27. To se bo začelo čez dobrih pet tednov s tremi zaporednimi gostovanji, najprej pri madžarskem Ferencvarosu.

Še pred tem Olimpijo čaka šest pripravljalnih obračunov, najprej dve gostovanji pri KAC Celovcu in Pustertalu, nato domača tekma z Beljakom in pripravljalni turnir v nemškem Bremerhavnu.

V novi sezoni bo v ligi ICE tekmovalo 14 ekip, novinci bodo hokejisti Milana. Naslov branijo hokejisti Graz99ers, ki so v finalu pometli s Pustertalom ter prvič v zgodovini osvojili naslov. Pustertal je Olimpijo v polfinalu izločil s 4:1 v zmagah.

Klub, ki ga je aprila 2024 podprla kanadska finančna injekcija s strateškim partnerjem in podpredsednikom kluba Alexandrom Lefebvrejem, je svoje načrte in cilje predstavil na novinarski konferenci, na kateri so vodilni možje in igralci napovedali nadaljevanje boja za vrh lige ICE.

"Ko izgubiš, si vselej razočaran. Če pogledam celostno, smo si dve sezoni nazaj zadali cilj, da v štirih letih osvojimo ligo ICE. To je cilj, ni pa obljuba. Naša zaveza je, da delamo vse v naši moči, kar se tiče pogojev, kadrovanja in vsega drugega, da to dosežemo v naslednjih dveh letih," je o ciljih za 2026/27 dejal direktor kluba Anže Ulčar.

HK Olimpija
HK Olimpija
FOTO: Luka Kotnik

"Na vsaki tekmi želimo zmagati, naslednji cilj je neposredna uvrstitev v končnico in potem iti tam čim dlje. Polfinale kot tak bo znova uspeh, želimo pa več," je še dodal direktor.

Zdravstveno stanje v ekipi je dobro. Po poškodbah počasi okrevata Bine Mašič in novinec Luka Gomboc, ki pa še nista pripravljena na napore na ledu. "V osnovi je ekipa zdrava in pripravljena na novo sezono," je o zdravstvenem stanju uvodoma povedal Ulčar.

Poleg Gomboca so se zmaji pred novo sezono okrepili še s Chrisom Douglasom, Joshuo Lawrencem ter dolgoletnima članoma slovenske reprezentance Žigo Jegličem in Janom Urbasom. Nova okrepitev med vratnicama je tudi reprezentančni vratar Žan Us.

HK Olimpija
HK Olimpija
FOTO: Luka Kotnik

Skupno je v ekipi 27 hokejistov, pri Ljubljančanih pa so glede na sprva precej prazen trg zadovoljni s kadrovanjem in optimistično pričakujejo novo sezono. Obenem ne načrtujejo novih obrazov.

"Zadovoljni smo, da nam je uspelo že na začetku priprav zbrati polno ekipo, saj je bil trg zelo specifičen in se je bilo treba potruditi ter si vzeti čas, da smo dobili igralce, ki smo si jih resnično želeli," se je Ulčar dotaknil še ekipe.

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Proračun je predvideno za deset odstotkov višji kot lani, a številke nikoli niso povsem natančne zaradi različnih spremenljivk, kot so uspešnost na ledu, prodaja vstopnic in marketinški uspeh.

Pri Olimpiji so napovedali tudi reden klubski podkast, septembra pa bo luč sveta ugledal dokumentarni film o zakulisnem dogajanju v klubu pred prvimi uradnimi tekmami.

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