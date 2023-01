Zmaji pred vrhuncem domače sezone: Pozabiti moramo vse, kar se nam je dogajalo v zadnjih mesecih

Prva tekma bo v torek Ljubljani, druga v petek na Jesenicah, morebitna tretja v nedeljo spet v Ljubljani. Novi ali stari prvak bo znan najpozneje 15. januarja, morda tudi že dva dni prej. "Pozabiti moramo vse, kar se nam je dogajalo v zadnjih mesecih. Vemo, kaj državno prvenstvo pomeni in proti kakšni ekipi igramo finale. Za finale pa vsi vemo, kako se igra: moramo imeti željo, iskrico, imeti nekaj več, se boriti, pustiti srce na ledu, dati 'jajca' na mizo in narediti vse, kar je v naši moči, da zmagamo," je v izjavi za uradno klubsko spletno stran dejal strateg SŽ Olimpije Mitja Šivic. "Na derbi se bomo pripravili, kot se na vsako tekmo. Na vsako tekmo gremo z namenom, da zmagamo in tako bo tudi v torek. Popravnih izpitov ne bo, saj je serija zelo kratka, in morali bomo dati vse od sebe od prve do zadnje minute. Morali bomo odigrati disciplinirano, izkoriščati priložnosti in igrati enostavno," je povedal kapetan zmajev Žiga Pance. Zmaji imajo v zadnjem obdobju precej razlogov za skrbi. Po seriji porazov v ligi ICEHL je ljubljanska ekipa zdrsnila na začelje lestvice in tudi z mest, ki še vodijo v dodatne kvalifikacije za končnico. Decembra so izgubili osem tekem, slab niz so prekinili s prvo januarsko proti Asiagu, nato dobili še točko v Celovcu, a spet poskrbeli za slab vtis po porazu na domačem ledu proti zadnji ekipi Vorarlbergu, izgubili so tudi nedeljski obračun z Dunajem. Zdaj jih od rešilnega desetega mesta, ki še vodi v dodatne kvalifikacije, loči že pet točk.