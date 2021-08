Zmaji s tremi zaporednimi zmagami na Slovaškem

Ljubljančani so minulih nekaj dni nastopili na mednarodnem turnirju na Slovaškem in trikrat zapored zmagali. Zmaji so najprej premagali slovaški ekipi Košice (3:1), nato pa še Miškolc (5:3), v zadnji tekmi turnirja pa so ugnali še avstrijsko ekipo KAC iz Celovca, s katero se bodo pomerili tudi v prihajajočem prvenstvu (3:0). Avstrijci, ki tudi branijo naslov v ligi, so nastopili z oslabljeno zasedbo, a tudi Olimpija ni igrala z najmočnejšo ekipo.



Liga ICEHL, nekdanja liga Ebel, se bo začela 17. septembra. Ljubljančani bodo prvo domačo tekmo igrali 19., v začetku septembra pa jih čaka tudi uvod domače sezone v pokalnem tekmovanju. Imeli bodo tudi mladinsko ekipo, ki bo delovala kot B-ekipa članski, nastopala pa tudi v mednarodni ligi IHL in mladinski ligi ICEHL. Proračun celotnega pogona bo v prihajajoči sezoni znašal približno 1,3 milijona evrov, veliko pa bo odvisno od gledalcev oziroma od tega, v kolikšni meri bodo ti lahko prisotni na tribunah.

Izidi:

Olimpija - Košice 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Strelci za Olimpijo: Sebastien Piche, Gregor Koblar in Žiga Pance



Olimpija - Miškolc 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Strelci za Olimpijo: Nik Simšič (dva), Žiga Pance, Gregor Koblar in Miha Logar



Olimpija - KAC 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Strelci za Olimpijo: Žiga Pance, Gregor Koblar in Gregor Žeželj