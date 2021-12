Navijači vse bolj prepoznavajo odlične igre hokejskih zmajev

Potem ko so ljubljanski hokejisti konec tedna na najboljši način končali kratek niz dveh slabih tekem, ko so doma prepričljivo izgubili s Salzburgom, v gosteh pa z Linzem, so v težkem obračunu premagali prav Salzburg v gosteh, tokrat pa so gostili zasedbo iz Gradca. Ponovili so dobro nedeljsko predstavo in se z novo zmago, že 14. v sezoni, še bolj utrdili na vrhu razpredelnice. To je bila že tretja zaporedna zmaga proti Gradčanom v tej sezoni razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva.