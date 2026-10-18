Navdihnjeni zmaji so v Innsbrucku bruhali ogenj

Hokejisti ljubljanske Olimpije v regionalni ligi ICE nadaljujejo uspešne predstave. Danes so v gosteh v Innsbrucku nanizali že peto zaporedno zmago, v vrata pa je tokrat stopil drugi vratar Žan Us. Prvi so sicer zadeli gostitelji, ko je Usa že v 18. sekundi premagal Sebastian Benker. Po uvodnem šoku so Ljubljančani zaigrali bolje in do prvega odmora izenačili, ko je tik pred koncem uvodne tretjine po podaji Marlyja Quincea zadel najboljši strelec lige Joshua Lawrence.

Druga tretjina je minila v znamenju zmajev, saj so prek Chrisa Douglasa (36.) in Žige Panceta (40.) prednost pred odločilno tretjino povišali na dva zadetka. Po dobri minuti in pol zadnjega dela igre so gostitelji poskrbeli za znižanje izida, ko je bil uspešen Michael Kernberger, nato pa je vroči Lawrence, ki je na 11 tekmah dosegel 11 zadetkov, v 58. minuti poskrbel za odločilno prednost gostov. Ti so piko na i postavili v zadnji minuti, ko so domači iz igre potegnili vratarja, za Ljubljančane pa je peti zadetek dosegel Nathanael Halbert.

Ljubljanska zasedba bo v 13. krogu že v sredo gostovala pri Salzburgu, nato jo v petek v Tivoliju čaka Fehervar, v nedeljo pa v goste pride še Milano.