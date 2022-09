Zmaji so se Fincem spet dobro zoperstavili, a ostali praznih rok

Ljubljanski hokejisti so danes doživeli še domačo premiero v zanje novem tekmovanju. Potem ko so prejšnji teden začeli z dvema tekmama v gosteh (in izgubili tako s Turkujem kot Wolfsburgom), so danes v svoji dvorani Tivoli na prvi tekmi lige prvakov v Sloveniji gostili finsko zasedbo. Na koncu se je premiera pred domačimi navijači - ti so svojim hokejistom ob predstavitvi pripravili pravi navijaški spektakel - končala z dobrim začetkom in slabšim nadaljevanjem ter pomenila tretji poraz v tekmovanju. Tokrat je domača zasedba začela zelo odločno. Prvi plošček je vrgel legendarni Tomaž Vnuk, potem pa so domači v začetnih minutah prevzeli pobudo. Tudi gostujoči vratar Lassi Lehtinen je imel več dela kot na domači strani Žan Us, zelo kmalu pa so domači tudi povedli. Osamljeni Aleksandar Magovac je po natančni podaji dobro meril od daleč. Sledilo je še nekaj nevarnih akcij, blizu zadetku so bili predvsem Jaka Šturm ob samostojnem prodoru, pa Chris Dodero, ki je za malo zamudil podajo pred vrati, ter Luka Kalan, ki je bil v 15. minuti tudi sam pred golom. Počasi pa so tudi Finci pretili, Us se je nekajkrat izkazal, nemočen pa je bil v 13. minuti, ko ga je premagal Ruben Rafkin.

Druga tretjina se je začela z napako domačih in protinapadom Fincev, ki ga je kronal Mikael Pyyhtiä. Sledili sta sicer še domači priložnosti, najprej Nika Simšiča in potem Mihe Beričiča, toda Turku je vse bolj prevzemal pobudo. Sredi tekme so imeli Finci prvič igralca več na ledu, pred tem je Usa, ki se je poškodoval v eni prejšnjih akcij, zamenjal Anthony Morrone. Turku je dosegel gol ob številčni prednosti, na drugi strani pa ob igralcu več domači niso bili nevarni, bi pa lahko za znižanje pred koncem tretjine poskrbel Tadej Čimžar. A namesto tega je gostujoča ekipa še enkrat izigrala domačo obrambo in povedla s 4:1.