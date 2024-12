Zmaji v Bolzanu tretjič zapored praznih rok

Ljubljanski hokejisti so s še enim tesnim porazom končali serijo štirih dvobojev v gosteh. Potem ko so v petek klonili proti Beljaku s 5:6, je bil boljši še drugi Bolzano, ki je zmagal s 4:3. A tako kot v Beljaku so tudi na Južnem Tirolskem zmaji vodili, potem pa ob koncu tekme dovolili tekmecem, da so naredili preobrat.

Tekma se sicer ni začela najbolje za zeleno-bele. Domači so namreč v razmaku manj kot minute dvakrat premagali Luko Kolina in tako v 12. minuti vodili z 2:0.

Toda v nadaljevanju so se gostje zbrali. Odgovorili so v podobnem slogu, saj je najprej znižal Robert Sabolič, ki je zadel po podaji Kalea Kerbashiana, tri minute in pol pozneje pa je bil uspešen še Bine Mašič. Podajalec pri drugem golu je bil Nick Bonino, najodmevnejša okrepitev Ljubljančanov, ki je v petek prvič zaigral za svojo novo ekipo, na računu pa ima že gol in dve podaji.

Za zmaje pa se je ta del igre razpletel naravnost odlično po prodoru Mihe Zajca v zadnji minuti, ko je premagal Gianluco Vallinija za prvo vodstvo na tekmi.

Vendar pa dobrega izhodišča Ljubljančani niso spremenili v dobro zadnjo tretjino. Tako kot so proti VSV zapravili vodstvo s 5:3, so tudi danes prejeli zadetek za izenačenje, po pritisku Bolzana (v zadnji tretjini je bilo razmerje strelov 16-3, na celotni tekmi pa 39-25) pa so domači dve minuti in pol pred koncem Kolina premagali še četrtič za popoln preobrat.

Ljubljančani so na lestvici trenutno dve mesti in sedem točk za šestim mestom, ki še prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Zdaj jih čakata dve domači tekmi proti slabšima tekmecema. V petek bodo gostili zadnjeuvrščeno zasedbo iz Feldkircha, v soboto pa še predzadnji Innsbruck.