Zmaji v zadnji tekmi rednega dela klonili proti Pustertalu

Dustin Tokarski FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Ljubljanski hokejisti so pred tremi dnevi doma po podaljšku premagali Bolzano s 4:3. Pred to tekmo so imeli še nekaj možnosti za četrto mesto, ki omogoča prednost domačega terena v končnici, a bi morali za ohranitev upov dobiti dvoboj z neposrednimi sosedi iz Južne Tirolske na lestvici po rednem delu. Poškodovanega prvega vratarja zmajev Lukaša Horaka, na dvoboju z Bolzanom je bil v vratih Ljubljančanov še Luka Kolin, je proti Pustertalu že zamenjal novinec v zelenem Dustin Tokarski, tudi z izkušnjami v severnoameriški ligi NHL.

Žiga Pance FOTO: Luka Kotnik

Južnotirolski Pustertal je bil pred to tekmo na šestem mestu lestvice, mesto za Olimpijo in z dvema točkama zaostanka; sedaj je razlika med ekipama zgolj točka, kar pomeni, da bi lahko Olimpija redni del končala na šestem mestu. Takoj, ko je imela Olimpija igralca več na ledu zaradi izključitve, je po šestih minutah in 49 sekundah goste v vodstvo popeljal Žiga Pance in poskrbel za izid prve tretjine. Zaradi izključitve Nicolai Meyerja je uvodne minute drugega dela Olimpija začela oslabljena. Le 35 sekund po odmoru je za 1:1 poskrbel nekdanji jeseniški igralec v dresu južnotirolskih volkov Rok Tičar. V drugem delu druge tretjine je Olimpija dvakrat zapored igrala z igralcem manj ter iz rahle prednosti v strelih v prvem delu (8:10) v drugem sprožila le en strel v gol, Tokarski jih je ubranil 12. Olimpiji je uspelo v prvem delu zadnje tretjine vzpostaviti ravnotežje v napadu, a je sledila napaka klopi. Ob številni prednosti je znova zadel mladi domačin Tommy Purdeller, Tičar je bil podajalec za vodstvo gostiteljev.

Pance je bil izključen sredi 54. minute, minuto in pol pozneje pa je štiriminutna kazen doletela še Američana Austina Rueschhoffa v vrstah domačih. Evan Polei je številčno prednost pretvoril v izenačenje. Dobro minuto in pol pozneje je bil izključen Andrew MacWilliam in Olimpija je skoraj celoten zaključek rednega dela odigrala oslabljena. Ohranila je svojo mrežo nedotaknjeno. Sledil je podaljšek, v katerem so prvi strel sprožili domači in po 41 sekundah prek Jonathona Bluma izkoristili prednost igralca več na ledu. Spet je bil med podajalci Tičar, s tremi točkami prvi mož tekme.