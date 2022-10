Zmaji zmagujejo, a vedo, da jih čaka tudi zahteven boj za gledalce

Hokejisti SŽ Olimpije so v Tivoliju odigrali eno boljših tekem v tej sezoni (prvi dve tretjini sta bili izjemni, v zadnji so kvaliteto pokazali tudi gostje) in premagali vodilno ekipo lige ICEHL Bolzano (5:2). Zmaji so vpisali peto zmago po osmih krogih (imajo tri poraze) in so na sedmem mestu lestvice s 14 točkami, Bolzano jih je zbral 21.

"V prvi in drugi tretjini smo bili odlični, dobro smo igrali s ploščkom, v obrambi pa smo bili odgovorni, disciplinirani, nismo jim dopuščali priložnosti iz protinapadov. Ustvarili smo si priložnosti, jih izkoristili, zato tudi lepa prednost po 40 minutah. V tretji tretjini smo bili nekoliko nedisciplinirani, jim dopustili preveč priložnosti s "power playa", a ne dovolj za preobrat. Naši goli iz prvih dveh tretjin so bili dovolj. Velika zmaga za nas," je bil po tekmi zadovoljen trener domačih Mitja Šivic .

Na tribunah Tivolija se je v nedeljo popoldne zbralo manj kot 1000 gledalcev, kar je bil eden slabših obiskov v tej sezoni, v kateri so zmaji igrali tudi v Ligi prvakov. Igralci in trener si seveda želijo bolj zasedene tribune, a zvabiti navijače na tekmo je težka naloga. Šivic je o tej temi takole razmišljal: "Slovenci smo navijači, kjer začnemo navijati, ko je nekaj popularno, ko je nekaj tisti trenutek res"hot", nimamo pa športne kulture, ko bi podpirali svoj klub. Radi imamo zmage, govorim kot navijač, če ni zmag jih ni, mora pa biti evforija. Pametnega odgovora na to nimam, v primerjavi z lansko sezono je zelo podobno, en poraz imamo letos več po osmih tekmah, a lani se je čutila evforija, letos ne. Veliko je negativizma, je pa to skupek vsega. Mi moramo svoje delo oddelati, zmagovati in narediti evforijo...kot kaže."

Ljubljanski hokejisti so končali z nastopi v Ligi prvakov in se bodo sedaj lahko popolnoma posvetili ligi ICEHL. Naslednja tekma jih v petek čaka na gostovanju v avstrijskem Gradcu, v nedeljo pa v Tivoli prihaja italijanski Pustertal in takrat bodo morda tribune le bolj polne.