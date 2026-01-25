Zmaji z drugo zaporedno zmago na Madžarskem na pragu končnice

Mini madžarsko turnejo so Ljubljančani končali s stoodstotnim izkupičkom. V dveh dneh so z identičnim izidom 4:3 premagali najprej Fehervar, danes še Ferencvaros in se tako utrdili v zgornjem delu lestvice. Pred dvojnim gostovanjem so sicer imeli premor v regionalnem tekmovanju, v katerem so na domači sceni po pričakovanjih brez večjih težav osvojili naslov državnih prvakov.

Potem ko so v petek v Szekesfehervarju vodili za tri gole in v zadnji tretjini vzdržali nalet tekmeca, je bil danes razplet precej podoben. Marcel Mahkovec je načel domače v prvi tretjini, z zadetkoma v drugi pa sta nato Žiga Pance in TJ Brennan gostom pred drugim odmorom priigrala dva gola naskoka.

A se je v zadnji tretjini najprej ponovila zgodba iz Szekesfehervarja. Luko Kolina, ki je danes dobil priložnost med vratnicama, so gostitelji v 47. minuti ob igralcu več premagali za 2:3. V končnici pa so nato pri Ferencvarosu ob še eni ljubljanski izključitvi potegnili vratarja Benceja Balizsa iz vrat, kar se je obrestovalo z zadetkom za 3:3 minuto in pol pred koncem.