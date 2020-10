Remi na Jesenicah, vse tri točke pa Ljubljančanom

Tokratni derbi je bil prvo zaključeno dejanje nove sezone regionalnega tekmovanja. V prvem delu, ko ekipe igrajo v mini skupinah s po štirimi ekipami, namreč za točke štejeta dve tekmi istih tekmecev, prvi derbi pa so v soboto s 6:1 dobili Ljubljančani. V seštevku je bil tako izid 8:3, tri točke pa so osvojili zeleno-beli. Današnje tekme nobena od ekip ni začela v najboljši postavi, toda bolj oslabljeni so bili gostje. Pri domačih je ob nekaj mlajših igralcih manjkal tudi adut iz začetnega dela sezone Mirko Djumić, pri gostih pa so manjkali tudi izkušeni Miha Zajc, Aleš Mišič in Jure Sotlar. Kljub temu je prvi del pripadel zmajem. Tudi zaradi več izključitev na domači strani, a gostje prednosti igralca več niso znali izkoristiti. Na pravem mestu pa je bil že v osmi minuti ob izenačenih močeh Mark Sever in še povišal vodstvo gostov v skupnem seštevku. Domači pa so imeli lepo priložnosti, da bi izid na tekmi izenačili ob koncu prve tretjine, toda potem ko je Miha Logar v prodoru zrušil Žana Jezovška, ta ni izkoristil kazenskega strela oziroma je njegov poskus vratar Paavo Holsä ubranil. Nadaljevanje je prineslo še več težav Olimpiji. Že tako oslabljena zasedba je v 26. minuti ostala še brez vratarja Holsäja, ki je zaradi poškodbe moral z ledu, med vratnici pa je stopil Tilen Spreizter. Ljubljančani so pozneje dosegli še en zadetek, ko je bil po hitrem protinapadu uspešenTadej Čimžar. Še pred iztekom drugega dela pa so tudi železarji le izkoristili "power-play" in vzbudili upanje na ugoden izid vsaj na drugi tekmi.

Jasno je bilo, da bodo Jeseničani v seštevku le težko prišli do preobrata, vsaj na "povratni" tekmi pa so pokazali močno željo. Z izenačujočim zadetkom je prizadevanja kronal Jaka Sodja v 51. minuti, potem pa so gostje dvakrat v dveh minutah stresli okvir gola Žana Usa. Izid pa se ni več spremenil. Danes so z derbijem na Jesenicah začeli tudi oktobrsko akcijo, v kateri domači z rožnatimi dresi sodelujejo pri osveščanju javnosti o raku dojk. Jeseničani oktobra na domačih tekmah uporabljajo rožnate drese namesto tradicionalnih rdečih. Do konca meseca pa se bodo nato lahko navijači za te drese tudi potegovali na spletni dražbi, izkupiček bodo v jeseniškem klubu namenili združenju Europa Donna Slovenija.

V nadaljevanju lige bodo Jeseničani v soboto gostili drugo ekipo Linza, Ljubljančani pa bodo ta dan gostovali v Celovcu pri drugi zasedbi moštva KAC. Redni del tekmovanja z običajnim točkovanjem in ligaškim sistemom se bo potem začel 24. oktobra.



Izid, alpska liga:

Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 2:2 (0:1, 1:1, 1:0) 1:6*

Kočar 35. Sodja 51.;Sever 8., Čimžar 32.



* izid prve tekme