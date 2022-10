Znan končni spored SP v Planici

Vsa tekmovanja bodo potekala na najsodobnejšem prizorišču v Planici, ki premore vrhunske objekte, skakalnice in tekaške proge, je SZS sporočil v izjavi za javnost.

Potekali so tudi pogovori, da bi tekaški tekmi na 30 in 50 km za ženske in moške med sosednjim Trbižem v Italiji in Planico organizirali kot prva čezmejna dogodka na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju. Po preučitvi posledic na trajnostno naravnanost dogodka, logističnih vidikov in porabe energije pri izvedbi teh tekem je bilo odločeno, da se vse tekme izpeljejo na prizorišču v Planici, so še dodali.

Tekmovanje v Planici bo sicer 43. v zgodovini svetovnih prvenstev v nordijskih disciplinah.