SP v Planici: največje breme na skakalcih

Prvenstvo se bo s slovesnim odprtjem v dolini pod Poncami začelo 21. februarja, prvi boji za kolajne bodo na sporedu dva dni kasneje, zastor nad tekmovanjem pa bo padel 5. marca. V smučarskih skokih bodo slovenske barve zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen in Peter Prevc in Lovro Kos v moški ter Ema Klinec, Nika Prevc, Maja Vtič in Katra Komar v ženski konkurenci. Po odsotnosti zaradi slabše forme se za domače SP vrača tudi Nika Križnar. Manjka predvsem poškodovana Urša Bogataj, ki je zaradi strgane križne vezi predčasno končala sezono. Na posamičnih tekmah v moški konkurenci in ženski tekmi na veliki napravi bodo lahko nastopili štirje, po zaslugi naslova svetovne prvakinje Eme Klinec na zadnjem SP v Oberstdorfu pa bo imela Slovenija dodatno skakalko na srednji skakalnici. Največja upa sta Anže Lanišek in Ema Klinec, oba v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedata tretje mesto. Med skakalci pa so izbrali tudi zastavonošo za slovesno odprtje 43. SP v nordijskem smučanju. To bo najbolj izkušeni član odprave Peter Prevc. Kot je dejal izkušeni skakalec, ki je pri 30 letih najstarejši član mlade slovenske reprezentance v nordijskem smučanju, ga je izbor kar malce presenetil.

"Zagotovo mi je sam izbor v čast. Odgovornost niti ne, saj s tem človek nima prav veliko dela. Očitno so videli, da sem tako vztrajen, da so mi enkrat dali to zastavo v roke," je v smehu dejal Prevc in dodal, da bo planiška otvoritev zanj tudi neke vrste premiera: "Mislim, da bo to sploh prva otvoritev, na katero bom šel na svetovnih prvenstvih. In da bom na prvenstvo popeljal svojo reprezentanco, je brez dvoma ponos." Medtem pa bo Ema Klinec pred domačimi navijači branila naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa. Kot je dejala 24-letna reprezentantka, so ji zadnji odmevni dosežki v svetovnem pokalu pred domačim prvenstvom dali potrebno samozavest. "Vesela sem zadnjih uspehov, vendar menim, da je bilo le še vprašanje časa, kdaj se mi bo vse 'poklopilo' tudi na tekmah. Že pred sezono sem na treningih dobro skakala, formo pa sem končno prenesla tudi v svetovni pokal. Pripravljenost pred prvenstvom je super, tako da sem s tem zelo zadovoljna. Seveda je moj cilj v Planici jasen, to je kolajna," je povedala Klinec, ki jo sicer pred planiško tekmo konec tedna čakajo še nastopi na svetovnem pokalu v Rasnovu. V smučarskem teku je zasedba pomlajena. Organizatorji so sicer upali na nastop v zadnjih letih najboljše tekmovalke Anamarije Lampič, a se je 27-letnica lani odločila za prestop v biatlon. Trenutno nastopa na SP v Oberhofu.