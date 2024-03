Znano je ozadje sodelovanja med Massijem in Slokarjevo

Kot je potrdil Andrea Massi, bo za tabor Andreje Slokar pripravil organizacijski načrt, prevzel vajeti v obdobju kondicijskih priprav in se občasno udeleževal tudi treningov na snegu.

"Z Andrejinim očetom sva imela zelo korekten pogovor. Moj položaj se je sicer spremenil. Imam odgovornost do delodajalca v italijanskem šolskem sistemu, univerzitetne obveznosti in družino, zato v tem trenutku ne morem biti trener za 24 ur na dan in sedem dni v tednu," je za Sportklub pojasnil Massi.