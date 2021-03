Zoran Zupančič: Tudi naša ekipna kolajna bi morala biti zlata

"Dogajajo se razno razne stvari. Uvodoma sem bil brez simptomov, nato me je začela boleti rama, dobil sem tudi visoko temperaturo. Celotno sredo sem preživel v izolirani ambulanti na ljubljanski infekcijski kliniki, ki je po mojem takšna, kot je bila, še ko je bil Tito mlad," je v smehu dejal Zupančič in dodal, da k sreči s preiskavami niso ničesar posebnega odkrili. Tekmo, ki je slovenskemu taboru prinesla še tretjo kolajno, je spremljal prek telefona, a je vseeno kričal od veselja. Kolajna je bila realen cilj slovenske vrste, kot je glavni trener večkrat poudaril pred odhodom na SP. Cilj so dekleta izpolnila že na prvi tekmi.

Zupančič je dan po prvi tekmi skakalk, na kateri je Ema Klinec osvojila naslov prvakinje na srednji napravi, izvedel, da je bil na testiranju za novi koronavirus pozitiven. Na dan ekipne tekme je novica šokirala celotno vrsto, v njegove čevlje je stopil pomočnik Anže Lavtižar , dekleta pa so kljub temu uspešno nastopila in s srebrom zgolj za 1,4 točke zaostale za novim zlatom.

"Mislim, da nam je uspelo zastaviti realne cilje. Vendar na SP vedno pride do presenečenj in eno od teh je bil gotovo na prvi tekmi napad Eme Klinec na zlato kolajno. Ampak mislim, da je popolnoma zaslužena. Mogoče v glavi do potankosti tempirana forma. Tekmo je odskakala vrhunsko," je uvodoma dejal selektor. Dodal je, da so vsa dekleta – ob Klinčevi in Križnarjevi so na SP nastopale še Urša Bogataj, Špela Rogelj in Jerneja Brecl, tako dobro skakalke, da je bilo izjemno težko eno izločiti iz ekipe.

"Tudi vsa ostala dekleta so celotno prvenstvo oddelala vrhunsko. Pokazalo se je, da smo v Nemčijo pripotovali zelo močni, morda bolj, kot smo bili skozi celotno sezono svetovnega pokala. Vse naše tekmovalke so skakale med najboljšo deseterico, zato je bilo zelo težko izločiti eno. Po treningu sem se v dogovoru z dekleti odločil, kot sem se."

Protest ni pomagal, s prstom pokazal na sodniške napake

Zupančič je prepričan, da bi morala biti srebrna kolajna na ekipni tekmi v resnici za Slovenke zlata, če bi bila tekma poštena. "Ne glede na vse rezultate treningov in sestavo ekipe, bi morali mi dobiti tisto tekmo. Če bi bilo vse normalno in pošteno, bi zmagali. Ampak še vedno smo država, ki moramo očitno dobiti še malenkost pedigreja, da bomo bolj cenjeni," razmišlja glavni trener, ki je že na posamični tekmi vložil pritožbo na sodniške ocene.

"Mnenja sem, da se takšne sodniške napake na velikih tekmovanjih ne bi smele dogajati. Načeloma je to njihovo delo. Ampak sam menim, da so sodniki merilo za naša dekleta zaradi moje pritožbe še zaostrili. Gre za ljudi, ki pridejo na vrsto nekajkrat na vsakih nekaj let in nato na takšen način izkazujejo svojo moč. Naš šport je lep in bi moral biti bolj 'čist'. V preteklosti smo se že nekajkrat pogovarjali o profesionalnih sodnikih, ki bi delili pravico celotno sezono. To bi bilo boljše."

A tudi srebrna kolajna je vrhunski dosežek. "Seveda. Po začetnem šoku se mi zdi, da so se punce veselile tudi srebrne kolajne. Ko nam je vsem skupaj malo odleglo. Ekipa, ki ves čas vleče slovenski ženski voz, si je kolajno res zaslužila. Zanimiva pa je bila tudi tekma na 120-metrski skakalnici, spet smo osvojili kolajno, tudi Nika si jo je zaslužila."