Zrinka Ljutić zmagala na Krvavcu, Dvornikova osma

Zrinka Ljutić, ki jo na Hrvaškem že primerjajo s slovito rojakinjo Janico Kostelić, je po prvi vožnji zasedala drugo mesto. Pred njo se je uvrstila zgolj Kaya Norby, vendar je bila prednost Norvežanke minimalna in je znašala zgolj pet stotink sekunde. To prednost je na drugi progi Ljutićeva po ponesrečenem finalu vodilne Norvežanke nadoknadila za drugo zmago v tem tekmovanju, ki je po kakovosti takoj za svetovnim pokalom. Konec januarja je slavila na slalomu v Zell am Seeju.

Po prvem delu preizkušnje evropskega pokala sta se v prvo trideseterico prebili dve Slovenki, Neja Dvornikin Andreja Slokar. Dvornikova je bila z zaostankom 1,03 sekunde deveta, Slokarjeva pa z zaostankom 1,50 sekunde 19. V finalu je bila Dvornikova hitrejša, vpisala je peti čas druge vožnje ter pridobila eno mesto s skupnim zaostankom 62 stotink sekunde. Andreja Slokar je po lestvici zdrsnila na 24. mesto (+2,00). Marte Monsenje bila najhitrejša v finalu ter s šestim časom prve vožnje skočila na stopničke.

Slokarjeva ostaja na prvem mestu skupnega seštevka

Na Krvavcu bodo v sredo izpeljali še en veleslalom za evropski pokal. Dvornikova in Slokarjeva sta v slovenski ekipi, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. To se bo prihodnji ponedeljek začelo v Cortini d'Ampezzo v Italiji. Slokarjeva še vedno vodi v skupnem seštevku evropskega pokala s 472 točkami. Z današnjo zmago se je na drugo mesto zavihtela Ljutićeva, ki za Slovenko zaostaja 102 točki.

Triindvajsetletna Ajdovka je letos zmagala na dveh slalomih za evropski pokal (Vaujany, Gstaad), na dveh pa je bila druga. Z veleslalomom se še ni spoprijateljila. Z današnjim 24. mestom je bila prvič del najboljše trideseterice v evropskem pokalu. V finalu sta nastopili tudi Rebeka Oblakin Nika Murovec, ki sta tekmo končali na repu uvrščenih, na 49. in 52. mestu.