Zupančič ni več trener slovenskih skakalk

"Moraš gledati nase, tudi na svojo glavo, na svoje srce. Odločitev sem sprejel v pravem trenutku, vsekakor je lažje, če odideš z dvignjeno glavo kot sklonjeno," je dejal Zoran Zupančič.

Slovensko žensko ekipo je vodil šest let, o slovesu je razmišljal že pred dvema letoma, a si je potem premislil. Zdaj je odločitev dokončna. "To delo obvladam, vsekakor pa ga je težje opravljati v tujini. Čez dve leti je Cortina," je še dejal zdaj že nekdanji trener Nike Križnar, Nike Prevc in ostalih slovenskih skakalk.

Novico so potrdili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije, kjer so sporočili, da bo najuspešnejši slovenski glavni trener ženske A reprezentance v smučarskih skokih pojasnil razloge za svoj odhod s položaja na novinarski konferenci, ki bo v sredo.