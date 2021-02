Zupančič: Puncam poklon do tal, a še niso rekle zadnje

Nika Križnar: 'Našla sem košček sestavljanke za nadaljevanje prvenstva' "Za nami je super dan! Srebrna medalja - to smo si želeli, a želeli smo si tudi eno višje. Zmanjkalo nam je res zelo malo. Lahko sem zadovoljna s svojimi skoki, res so bili veliko bolj sproščeni in pa na višji ravni kot pa včeraj. Vesela sem, da sem našla košček sestavljanke za nadaljnje nastope na tem prvenstvu," je na novinarski konferenci dejala 20-letna Križnarjeva, ki bi bila po dosežku danes druga, če bi bila tekma posamična.

Po negativnih testih so skakalke dobile zeleno luč in s trenerske tribune jih je vodil Anže Lavtižar , v vlogo pomočnika pa je skočil nekdanji skakalni as Robert Kranjec .

Čeprav je nova kolajna, zgodovinska prva ekipna za ženske skoke na SP, velik uspeh, pa ostaja nekaj grenkega priokusa, so po tekmi dejale slovenske skakalke, ki so zaostale za Avstrijkami, tretje pa so bile Norvežanke. Zagotovo pa je bil danes prvi šok zanje že pozitiven test glavnega trenerja Zorana Zupančiča , zaradi česar dekleta nekaj časa niso vedela, ali bodo sploh lahko tekmovala.

Rogljeva, ki na posamični tekmi ni dobila priložnosti za nastop, je povsem upravičila zaupanje in nastopila nad pričakovanji. "Z današnjimi nastopi sem zadovoljna. Mislim, da sem dobro izkoristila priložnost, ki sem jo dobila. Čestitke celotni ekipi, tudi glavnemu trenerju v hotelsko sobo! Težko sem sprejela odločitev po uradnem treningu, da moram izpustiti posamično tekmo, a mislim, da je bila pravilna. Danes sem bila res zelo dobra," je povedala 26-letna skakalka in dodala, da je bil res za vse zelo stresen dan zaradi celotne situacije z Zokom, kot glavnega trenerja kličejo skakalke. "A mislim, da se v takšnih situacijah gradi ekipa. Skupaj zmagujemo in skupaj izgubljamo."

'Nekoč so bile tihe želje, danes pa resničnost'

"Novica je bila tudi zame šokantna, tako kot pred uvodom v sezono za Emo. Upam, da se bom lahko priključil ekipi. A punce so tako dobre, da tudi brez mene vedo, kaj morajo narediti," je dejal Zupančič.

Tekmo in boj do zadnjega za zmago je spremljal preko televizijskega ekrana, kar je bilo, kot pravi, precej bolj napeto kot na trenerski tribuni: "Tekma je bila dobra, punce so se zelo dobro borile, čeprav na tekmo gotovo niso šle sproščene. Globok poklon do tal najprej dekletom, ki so verjele in garale, da so danes tu, kjer so. Nekoč so bile to tihe želje, danes pa resničnost. Zahvala tudi Anžetu in Robiju, ki je skočil v vlogo pomočnika."

Kot pravi, resda imajo že dve kolajni okrog vratu, a dekleta gredo še po kakšno."Danes so bila dekleta odlična, bila je dobra borba, puncam poklon do tal. Čestitke za to srebro, ki je skoraj zlato. A še niso rekle zadnje besede. Zelo so močne, vendar ne bo šlo brez boja. Jaz jim povsem zaupam."

Skakalke zdaj v soboto čaka lažji regeneracijski trening, v nedeljo pa nov lov na kolajne na tekmi mešanih ekip. Slovenske barve bosta zastopali svetovna prvakinja Klinčeva ter najboljša skakalka v svetovnem pokalu Križnarjeva, ki bosta združili moči z dvema skakalcema.