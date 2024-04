Zupančič: Super je, ko narediš svoje delo. Slovo pa je vedno težko

"Dolgo časa smo bili skupaj, za nami je eno lepo obdobje. V šestih letih smo doživeli veliko lepega, vesel sem, da se lahko zaključi na lep način. Po koncu, po vseh teh uspehih, ki smo jih dosegli v zadnjih šestih letih in tudi prej z nekaterimi dekleti, lahko rečem, da je krog sklenjen. Spominjam se trenutkov, ko sem bil sam mladinski trener in sem z nekaterimi tekmovalkami krepko posegel v svetovni pokal. Takrat sem tudi dobil priložnost, da nastopim kot glavni trener. Zgodba se je odvijala, bila je izredno uspešna. Ne bom rekel, da je bila vedno lahka, a dosegli smo praktično vse, kar se lahko v smučarskih skokih doseže. Vse, kar je na koncu do tega pripeljalo, lahko ocenim, da je delo narejeno, da pod to lahko potegnemo črto. Sam zapuščam reprezentanco v izredno dobrem stanju. Tudi podmladek je odličen, tako da mislim, da se ta pot mojega naslednika lahko nadaljuje," je med drugim za uradno spletno stran SZS razloge pojasnil Zupančič.