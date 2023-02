Zupančič verjame, da se Nika Križnar kmalu vrne

Danes ni bila v kadru, zaželela si je le miru. "Po tekmi se je odločila, da ne bo zdržala tega vikenda. Včerajšnji skok jo je preveč potrl, posledično smo se odločili, da jo umaknemo stran od skakalnic. Kako bo v prihodnje, se bomo odločali sproti, največ pa bo seveda odvisno od nje. Ko bo pripravljena, bo povedala. Upam, da se bo umirila in potem normalno tekmovala z nami," je po današnji tekmi povedal glavni trener ženske skakalne zasedbe.

"Žal je v skokih in športu nasploh tako, da pride kdaj do tega. Nika že 5 let konkretno vleče ta naš voz. Ni morda razlog samo, da je bilo delo slabo. Razlogi so lahko tudi, da je malenkost iztrošena, utrujena, tako tudi deluje. V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj težav, bolezni, zvin gležnja ... Od takrat naprej se težave kar vrstijo in upam, da ji bo ta upam, kratek počitek, hitro povrnil moči," je zaključil Zupančič, ki ga nadvse veseli dobra ekipna predstava v Nemčiji. In tudi lepo število gledalcev ob skakalnici Mühlenkopfschanze, saj je to najlepša nagrada za dekleta, ki se trudijo, da bi zadovoljila dolgih skokov željne podpornike športa.