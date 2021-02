Zupančič bo zaradi okužbe pomagal le z balkona, dekleta bo vodil Lavtižar

Kot je danes povedal Zupančič, ki je v petek po pozitivnem hitrem testu opravil še test PCR, ga izvidi danes niso razveselili. Pokazali so, da je bil tudi na PCR-testu pozitiven. Za zdaj ostaja v samoosamitvi na prizorišču SP v Oberstdorfu. Še vedno pa ne ve, kje bi se lahko okužil, saj so z ekipo ves čas v karantenskem mehurčku. "Ne vem, rekli so mi, da sem okužbo bržčas prinesel iz romunskega Rasnova, kjer smo skakali zadnji vikend pred svetovnim prvenstvom. Tudi tam smo bili v karantenskem balončku in vsa karavana je v Nemčijo pripotovala z istim letalom. Po tem sem bil štirikrat negativen na testiranjih,"je povedal Zupančič, katerega varovanke so na uvodnih dveh dneh SP osvojile kar dve kolajni.

Stresen dan za slovensko ekipo

V četrtek se je na posamični tekmi Klinčeva razveselila naslova svetovne prvakinje, v petek pa so bile skakalke ekipno srebrne. "Zdaj bo mojo taktirko do konca prvenstva prevzel Anže (Lavtižar, op. p). Ekipa mora iti naprej, nima česa izgubiti in na voljo je še nekaj kolajn. V nedeljo čaka Emo in Niko tekma mešanih ekip, malo bolj bosta obremenjeni, ampak verjamem vanju," je še dejal glavni trener slovenske vrste, ki pravi, da okus in voh še ima, vendar danes že ima blage simptome. Za ženski skakalni tabor je bil danes še en stresen dan, pravi Zupančič, saj so vsem spet blokirali akreditacije, nato so morali večkrat odgovarjati na ista, ponavljajoča se vprašanja."A vsa dekleta so danes spet testirali, prav tako ekipo, in vsi njihovi testi so bili spet negativni, tako da smo lahko malo mirnejši."

Razkril je še, da je bil na trenerski tribuni najprej pozitiven italijanski trenerAndreas Felder, ki je manjkal že v kvalifikacijah, zdaj pa tudi tekmovalkaJessica Malsiner. Tako bo sam še naprej pomagal svojim varovankam z balkona, s trenerske tribune pa bo Slovenke v nadaljevanju SP vodil Lavtižar. "Tako je. Jaz bom zanje navijal pred televizijo. Že na ekipni tekmi sva bila z Anžetom po telefonu v stiku med serijama, lahko pomagam s kakšnim nasvetom. Dekleta so dobro prenesla, le Emo je malo bolj stisnilo. A jaz verjamem v dekleta–na tem prvenstvu je še kar nekaj za pobrati!" je prepričan Zupančič.