Zvin gležnja je pozabljen, Štuhčeva pa poudarja, da ima še precej rezerv

Čeprav so po padcu prejšnjo soboto v njenem taboru poudarjali, da bo Ilka Štuhec na startu že 24 ur kasneje, se je zvin gležnja izkazal za preveliko oviro. 32-letnica je tako ostala brez nedeljskega superveleslaloma v St. Antonu in se že začela pripravljati na ta konec tedna, ko Cortina d'Ampezzo, prizorišče naslednjih zimskih olimpijskih iger, gosti kar tri tekme – dva smuka in en superveleslalom.

Na prvem smuku v petek je Ilko Štuhec prehitela le odlična domačinka Sofia Goggia, tretja pa je bila Nemka Kiri Weidle. Slovenska predstavnica, ki je v tej sezoni na novih smučeh zopet ujela staro formo, je po drugih stopničkah sezone poudarila, da je bila ključna sproščenost na progi. "Ne glede na to, kaj se je dogajalo od sobote do danes z gležnjem in potem s treningoma, ki nista bila ravno super, sem vseeno sestavila zadeve skupaj, ker vem, kaj znam in kako to potegniti iz sebe. In sem to danes tudi naredila," je dodala.