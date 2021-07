'Zmagal bo Poirier z nokavtom v drugi rundi'

25-letna Veronika Grabnar se bo v soboto, 10. julija, v Budimpešti pomerila z nekaj let mlajšo Madžarko Lili Ódor in po dolgi prisilni pavzi poskušala vrniti na zmagovalna pota. Le nekaj dni do borbe smo jo ujeli po končanem treningu jiu-jitsuja in v kratkem pogovoru nam je zaupala, kako so potekale priprave in kakšni so občutki po dolgem času se pripravljati na tekmovanje.

Veronika, živijo! Za tabo je dolga pavza, skoraj dve leti si bila brez borbe, kaj je botrovalo temu?

Živijo! Ja res je, v glavnem je bila kriva korona, zaradi nje smo bili omejeni in nismo mogli iti v ostale države, pa tudi naši treningi so bili omejeni. Vmes sem bila tudi poškodovana, tako da sta na koncu poškodba in korona terjala svoj davek.

Korona je vsem športnikom otežila priprave na tekmovanja, si trenirala tudi v obdobju lockdowna in kako so potekale priprave na borbo?

Kljub koroni smo našli ustrezen prostor in čas in smo v klubu vselej trenirali. V bistvu sem se na borbo v obdobju, ko ni več toliko omejitev, pripravljala kot po navadi, dodali smo samo še treninge fitnesa. Drugače pa sem imela treninge borbe v stoje ter treninge borbe na tleh ... klasika.

Borbo v stoje treniraš z Alenom Štritofom, s katerim sodeluješ že kar nekaj časa, borbo na tleh pa z Nejcem Hodnikom, kako je sodelovati z njima?

Ja, res je, z Alenom sodelujeva že kar nekaj let, z Nejcem pa sodelujem zadnje leto. Oba sta res fenomenalna trenerja, ki res znata to, kar učita, tako da ju ne menjam nikoli.