Zmaj bo ponoči krotil Sršene

Filadelfijska izkušnja se zaradi velike razlike zdi izstopajoča, a v resnici lepo sodi v vzorec, ki ga je stkalo prvih petnajst srečanj. Trije od štirih porazov so prišli na drugi večer, ko so tekme igrali dva dni zapored. Četrtega so doživeli v Denverju , proti čvrstim Nuggetsom Nikole Jokića , ki so v prejšnji sezoni doma izgubili le sedemkrat. Vsi štirje nasprotniki (poleg Nuggetsov in 76ersov še Timberwolves in Lakersi ) so med najboljšimi moštvi uvodnega dela prvenstva. Miami čaka še deset tekem, ko bodo igrali dva dni zapored, če bodo to edini porazi, ki jih bodo še nanizali, je pred njimi izjemna sezona.

"Lepota NBA je, da imaš že naslednji dan ali pa čez dva dni naslednje srečanje. Tako bomo na domači tekmi proti Charlotte poskušali zmagati," je Goran Dragić dejal v Filadelfiji . Mesto bratske ljubezni jim te ni pokazalo, v tolažbo jim je, da je boleč poraz prišel dan po tekmi v Čikagu, iz katerega so prispeli šele ob 4. uri zjutraj. Kar je verjetno pripomoglo k počasni in omrtvičeni igri povsem neprepoznavnega moštva. Žoga ni krožila, veliko je bilo igre eden na enega, v prvem polčasu so zbrali le dve podaji, povsem drugače od običajnega gibanja igralcev. Težke so bile tudi noge, tako da je center Filadelfije Joel Embiid kraljeval pod obema obročema.

Najboljši igralec Heatov se ob soočenju z nekdanjimi soigralci ni razigral, gledalci so bučno izžvižgali vsak njegov dotik z žogo. Po tekmi je sicer dejal, da ga to ni motilo, a za sabo pušča serijo klubov, kjer spomin nanj ni ravno žlahten.

Kemične reakcije Jimmyja Butlerja

Miami je Butlerjev četrti klub v štirih letih, s Chicagom in Minnesoto se je razšel ob hudih sporih z vodstvom, trenerjem in soigralci ter zahtevi, da ga prodajo. Filadelfija kljub njegovim dobrim igram poleti ni hitela s ponudbo, ko je postal prosti igralec, kljub nekaterim namigom pa obe strani molčita, kaj je šlo narobe. Igralci Filadelfije nekoliko zavito pravijo, da je "to sezono kemija v moštvu boljša". O kemiji govori tudi Dragić, po njegovih besedah se letošnja postava Miamija "dopolnjuje, na igrišču in zunaj njega imamo zelo dobro kemijo, igramo eden za drugega. To je tisto, kar nas krasi to sezono, zato smo zmagali na toliko tekmah."

Že navzven se vidi, da sta z Butlerjem vzpostavila dober odnos, "zelo je zanimiv, kot oseba mi je všeč, veliko se pogovarjava, vidi se, da je izkušen, tudi mene obravnava kot veterana", pravi Dragić. Po njegovih besedah je prinesel potrebno čvrstost in voditeljstvo, "vsi se zgledujemo po njem, je vodja te ekipe". Statistika potrjuje, da so se dobro ujeli, saj ima prvi zvezdnik v povprečju slabih sedem podaj na tekmo, do zdaj največ v karieri. Upati je le, da bo igralec, ki sam priznava, da ima težave z avtoriteto, zdržal ritem nenehne vadbe, kot ga zahteva trener Erik Spoelstra. Ali pa predsednik kluba Pat Riley, avtor slovite "kulture", ki od igralcev pričakuje vrhunsko telesno pripravljenost in zavzetost.

"Ne maram porazov, toda všeč mi je, da smo izgubili. To bo resnično pokazalo naš značaj. In kako se bomo odzvali na težave," je Butler napovedal po Filadelfiji. Največja težava, ki jih spremlja že od začetka sezone, so številne izgubljene žoge, v povprečju 19 na tekmo. Spoelstra ima zdaj posnetek, kako se takšna neprevidnost proti dobrim tekmecem spreobrne v katastrofo (Filadelfija jim je nasula 24 točk samo zaradi izgubljenih žog). "Veliko govorimo o tem, a moramo biti tudi boljši. Začeti paziti na žogo. Ponavlja se ista zgodba, noč za nočjo," se je strinjal vodja ekipe.