Znova vznikli Heati se lotevajo oskubljenih Hawksov

Trinajst tekem pred koncem rednega dela sezone za Miami ni več prostora za spodrsljaje, kot je bil poraz proti Minnesoti. Heati se s Knicksi, Hawksi in Celticsi prerivajo med četrtim in sedmim mestom vzhodne konference, ločita jih le dve zmagi. Odločale bodo podrobnosti, denimo razmerje medsebojnih zmag in porazov, ki prevlada, če imata moštvi ob koncu sezone enako število zmag. Miami že ima dve proti Knicksom, nocoj se za drugo borijo z Atlanto, z Bostonom bodo poračunali v drugem tednu maja. Hawksi so na dobri poti, da se prvič po 2017 uvrstijo v končnico, toda na listi poškodovanih ni samo Young, pač pa tretji in šesti najboljši strelec, De'Andre Hunter (sedno koleno) in Danilo Gallinari (desno stopalo), težave imajo Kris Dunn (desni gleženj), Cam Reddish(desna Ahilova tetiva) in Tony Snell (desni gleženj). "To je res napačen čas za ubadanje s poškodbami, toda temu se očitno ne moremo izogniti. Moramo se prilagoditi in dobro odigrati z igralci, ki so na voljo," je dejal trener Nate McMillan, ki je moštvo prevzel v začetku marca prav z zmago v Miamiju.

Heati so svojo sezono padcev in vzponov na zadnjih treh srečanjih spremenili v nov vzpon, v sredo so prepričljivo odpravili San Antonio (107:87). Toda tudi sami so precej načeti, vsi trije najboljši strelci proti Spursom, Bam Adebayo (23 točk), Tyler Herro (22 točk s klopi) in Jimmy Butler (18 točk, 11 podaj), se otepajo poškodb nog. Prva dva sta pred tem izpustila tekmo, Butler dve. "Vodje moštva razumejo, kako pomembna je ta tekma, zato želijo biti za zgled," je poudaril trener Erik Spoelstra. "Bam je bil resnično jezen, ker(v ponedeljek) ni igral proti Houstonu, res je hotel na igrišče in se kosati z Rocketsi." Miami je še vedno brez svojega zimskega nakupa, branilca Victorja Oladipa, za katerega ni jasno, ali bo po poškodbi kolena sploh še zaigral. Toda breme so znova prevzeli veterani, Andre Iguodala, Trevor Ariza in seveda Goran Dragić, ki se po težavah s hrbtom vse bolj vrača v staro formo. Ljubljanski zmaj je bil eden od ključnih igralcev lanskega preboja v finale NBA, Miami pa potrebuje njegovo zanesljivo igro, če želi ponoviti lanski uspeh.