Zvezdnik Lakersov Davis naj bi zaigral na tekmah z Mavericksi

Vrnitev Davisa ni dobra novica za Dallas, saj niso pozabili božične tekme, ko so jih Lakersi pregazili s 138:115, zvezdnik iz Los Angelesa pa je bil z 28 točkami glavni krivec za poraz. Dva meseca po poškodbi meča in vnetju Ahilove tetive trdi, da se počuti povsem zdravega, potem ko so njegovo okrevanje močno podaljšali, da ne bi ogrozili prihodnosti temeljnega kamna kluba. "Hotel sem zagotoviti, da se bom vrnil stoodstoten, drugače ne bi bilo pravično do mene, do mojih soigralcev," je dejal in napovedal boj za čim višje izhodišče v končnici in v njej naskok na zaporedni naslov prvakov. "Vrača se tudi Bron (LeBron James), prav tako stoodstotno zdrav. Mislim, da imamo dobro izhodišče." Lakersi so brez obeh zvezdnikov z vrha lestvice zdrsnili na peto mesto, morebitna poraza proti Dallasu pa bi jih potisnila v nevarno območje blizu sedmega mesta, ki pomeni dodatne kvalifikacije za končnico. Teh si na zahodu z eksplozivnim Stephenom Curryjem in nepredvidljivimi Warriorsi ne želi nihče.

Podobno velja za Dallas, klub je v zadnjem tednu proti povprečnim ekipam zapravil kup priložnosti, da prehiti šesti Portland, sedaj bo moral svojo priložnost dvakrat zapored iskati proti okrepljenim prvakom. Največja težava slabih sedmih tekem je bil nenaden zdrs njihove obrambe, proti Detroitu so znova pokazali nekaj čvrstosti, ki je zaznamovala drugi del sezone. Nasproti jim stoji obrambni stroj, ki je pred poškodbo zvezdnikov vladal v ligi (dovolili so le 105,1 točke v sto napadih), tudi brez njiju so bili čvrst zid (107,3 točke v sto napadih), slabši le od Utaha. Vrnitev Davisa, ki je odličen obrambni igralec, jih bo le okrepila. Poleg tega so Lakersi eno od treh moštev, ki zna ustaviti Dončiča, njegovo povprečje v osmih tekmah proti njim je 22 točk (težje mu gre le še proti Filadelfiji, kjer ima povprečje 21 točk, in Miamiju – 17,8 točke), medtem ko drugače v povprečju dosega dobrih 28 točk na tekmo. Alex Caruso in Kentavious Caldwell-Pope sta v lanski sezoni udušila njegovo igro, brez košev Slovenca pa so Mavericksi hitro v težavah.

Davis naj bi bil na prvi tekmi omejen na 15 minut igralnega časa, kar je dobra novica za Dallas, vprašanje je, kdo mu bo stal nasproti. Maxi Kleberje včeraj trdo treščil na parket in končal z obsežno modrico in bolečim hrbtom. Kristaps Porzingis po navadi ne igra dva večera zapored, trener Rick Carlisle pa je včeraj dejal, da ga "opogumlja razmeroma malo minut, on in Luka sta jih odigrala 33, kar ni zelo veliko." Po njegovih besedah bo odvisno od tega, kako se bo latvijski center počutil, ob tem je poudaril, da "nikogar ne bi silili k igri, če bi to lahko ogrozilo njihovo zdravje." Hkrati je dejstvo, da Mavericksom zmanjkuje tekem za popravljanje napak (do konca rednega dela sezone jih morajo odigrati še štirinajst). Zato bo zanimivo opazovati razplet pred prvim sodniškim žvižgom.