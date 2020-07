Žvižgač Rodčenkov zahteva prepoved za Ruse v Tokiu

Ruski športniki so v Pjongčangu leta 2018 nastopali pod olimpijsko zastavo.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Svetovna protidopinška agencija (Wada) zaprla moskovski laboratorij za štiri leta zaradi domnevnih manipulacij in goljufij pri vzorcih. Vseeno pa je ruskim športnikom posamično dovolila nastop na igrah, seveda ob predložitvi ustrezne dokumentacije, da niso vpleteni v doping. Tudi tokrat bi nastopili pod zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).

Grigorij Rodčenkovpa trdi, da je v moskovskem laboratoriju ostalo isto osebje, ki je leta 2014 med zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju goljufalo pri pozitivnih vzorcih ruskih športnikov.

"Gre za nadaljevanje ponarejanja, neverjetno prevaro v ogromnih količinah. Tukaj se vidi, da se ta država ni ničesar naučila," še pravi Rodčenkov.

Leta 2015 je iz Rusije zbežal v ZDA in nastopal kot kronska priča pri procesu o ruskem državno vodenem dopingu in sistemu prikrivanja jemanja nedovoljenih poživil. Zaradi strahu pred oblastmi je ostal skrit v ZDA. V Rusiji očitke o državno vodenem dopingu in manipulaciji vse od začetka zavračajo. Na štiriletno kazen Wade se je Rusija že pritožila na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas).