Spoznajte podjetniški par, ki ustvarja zdrave prigrizke in daje priložnost invalidom

Sadni trakci so na voljo v treh okusih: jabolko, jagodičevje in banana , kar predstavlja idealno izbiro za vse, ki iščejo hitre, a zdrave prigrizke. Njihova filozofija vključuje tudi zmanjševanje lokalne odpadne hrane. "Od malih nog naprej so naju vzgajali v spoštovanju do hrane in da se presežkov ne ustvarja, temveč se vse predela in uporabi," dodaja Mojca. Njihov pristop ne le zmanjšuje količino zavržene hrane, temveč tudi osvešča potrošnike o pomenu trajnosti.

Podjetje HUDO DOBRO ponuja zdrav in okusen izdelek: sadne trakce, ki jih izdelujejo iz presežkov lokalnega zrelega sadja. "Sadni trakci so nastajali z veliko raziskovanja ponudbe zdravih prigrizkov na trgu," pravi Mojca. "Osnovna ideja je bila iz kvalitetnega lokalnega sadja ustvariti prigrizek, ki bo navdušil mlade in starejše ter zapolnil vrzel zdravih lokalnih prigrizkov brez dodanega sladkorja in drugih aditivov."

Danes podjetje HUDO DOBRO zaposluje 11 ljudi, od tega 7 invalidov. "Ugotavljamo, da je ključ do minimiziranja napetosti predvsem v dobri organizaciji dela, ko vsak ve, kaj mora narediti in kaj se od njega pričakuje," pojasnjuje Mitja. Njuna ekipa se prilagaja zmožnostim zaposlenih, kar omogoča, da vsak prispeva na svoj način.

Mojca in Mitja sta svojo vizijo začela uresničevati pred štirimi leti. "V nama je bila želja po lastni prehranski blagovni znamki, ki bo bazirala na temeljih odgovornega odnosa do zaposlenih invalidov, spoštovanja do identitete okolja, iz katerega prihajava, ter tradiciji predelave hrane v Prlekiji in Prekmurju," nam je zaupala Mojca. Njuno potovanje se je začelo z ustanovitvijo socialnega zavoda, kjer sta delala predvsem z lastnimi sredstvi. Prvo leto je bilo polno izzivov, a nista obupala.

Povezovanje z lokalno skupnostjo

Mojca in Mitja sta se odločila, da bosta pri svojem delu izkoristila lokalne vire in sodelovala z lokalnimi podjetji. "Odgovornost do okolja je vpisana v najin DNK," pravi Mitja. "Že sama odločitev, da odpreva zavod, ki bo zaposloval invalidne osebe, je bazirala na osnovi zaposlovanja lokalnega kadra in koriščenja lokalnih resursov ter pisanja zgodbe skupaj z lokalnimi podjetji in prebivalci."

Njuno sodelovanje z distributerjem Zelena Točka v Murski Soboti je bilo ključno. "Ni bilo težko najti posluha pri največjem distributerju sadja in zelenjave, tam so nam takoj prisluhnili in nam redno dostavljali presežke lokalnega sadja in zelenjave," pojasnjuje Mitja. S tem so omogočili, da so njihove izdelke, narejene iz viškov, postavili na police trgovin.

'Hvaležnost v njihovih očeh je neprecenljiva'

Socialno podjetništvo prinaša pomembne spremembe v življenju zaposlenih. "Skozi celoten čas najinega dela sva osebnostno in profesionalno rasla," pravi Mojca. "Delo z invalidi mi je odprlo oči o raznolikosti in kompleksnosti naše družbe ter trga delovne sile." Njuno podjetje daje priložnost tistim, ki običajno nimajo dostopa do trga dela. "Organizacije, kot smo mi, lahko naredijo razliko za veliko invalidov tam, kjer druge možnosti v življenju zanje več ni."

Njuna prizadevanja se ne odražajo le v podjetju, temveč tudi v lokalni skupnosti. "Vsakodnevne male zmage, kot so priznanja za kakovost izdelkov, so naš motivator," dodaja Mitja. "Hvaležnost v očeh sodelavca, ker je dobil priložnost za redno zaposlitev, je neprecenljiva."

Hvaležna, da sta se postavila ob bok najboljšim

Udeležba v oddaji Štartaj Slovenija je bila prelomnica za njuno podjetje. "Iz enega v drugi dan se postaviš ob bok najboljšim v Sloveniji," pravi Mojca. Izkušnje, ki sta jih pridobila, so zelo dragocene. "Pogovor s strokovnjaki na različnih področjih od prodaje do marketinga in prehrane nama je dalo dragocen dostop do informacij, ki so manjšim ponudnikom po navadi težje dostopne ali pa sploh nedostopne."

To sodelovanje je povečalo njuno prepoznavnost in jima omogočilo dostop do znanja, ki ga prej nista imela. "Po koncu projekta bomo šli iz sodelovanja bogatejši za dragoceno izkušnjo, kaj pomeni biti eden izmed top prehranskih produktov v Sloveniji," dodaja Mitja.