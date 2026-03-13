Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Sproščanje državnih zalog goriva: kako bo potekalo?

Ljubljana , 13. 03. 2026 20.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR
Kužner

Andrej Kužner, direktor Zavoda za blagovne rezerve, je podrobno predstavil postopke in kriterije za sproščanje državnih rezerv goriva.

Postopek sproščanja se začne s sklepom vlade, na podlagi katerega bo Zavod v skladu z Zakonom o državnih blagovnih rezervah blago razdelil med upravičence. Ti so definirani kot vsi glavni uvozniki in trgovci naftnih derivatov v Republiko Slovenijo, ki so v zadnjem letu uvozili vsaj 25 ton tovrstnih proizvodov. Kužner je poudaril, da so natančne količine, ki bodo sproščene, izključno v domeni vlade, zavod pa je zgolj izvrševalec. Kljub situaciji ne pričakuje panike in zagotavlja: "Če bo potreba, bomo pa 24 ur delali in vsa skladišča odprli. Ampak v tem trenutku ne vidim potrebe." 

Slovenske blagovne rezerve goriva znašajo približno 700 milijonov litrov, kar zadostuje za približno 103 dni povprečne dnevne porabe v lanskem letu. Te zaloge so ključnega pomena za stabilnost oskrbe. 

Pod kakšnimi pogoji bodo trgovci prejeli zaloge?

V zvezi z odplačnostjo goriva iz rezerv, je Kužner pojasnil dve možni metodi: prodajo s strani Zavoda in kasnejši odkup blaga za ponovno polnjenje rezerv, ali pa posojilno pogodbo, kjer upravičenec derivate vrne v naravi. "V vsakem primeru bo zadeva odplačno," je poudaril. Izbira metode je prav tako v domeni vlade, ki bo ocenila najprimernejšo rešitev glede na trenutne okoliščine. Ocenjuje se, da bo Petrol, kot največji uvoznik, upravičen do približno šestdesetih odstotkov razpoložljivih zalog, seveda ob njegovem sprejetju.

Kako bodo nadomestili zaloge?

Nadomeščanje sproščenih zalog bo potekalo skladno z izbrano metodo. V primeru prodaje bo zavod blago nabavil nazaj prek javnega naročanja, ob predpostavki, da trg to omogoča. Pri posojilni pogodbi pa bo upravičencem določen čas, ki ga bo prav tako določila vlada (npr. tri ali šest mesecev), za povračilo derivatov. Kužner je zaključil, da so procesi ravnanja z blagovnimi rezervami utečena rutina in da praksa obnavljanja blaga že obstaja, kar zagotavlja stabilnost oskrbe v državi in minimizira motnje na trgu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
državne blagovne rezerve Andrej Kužner gorivo naftni derivati Slovenija Zavod za blagovne rezerve Petrol

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564