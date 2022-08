Štajerska avtocesta zaprta že več ur, nastal večkilometrski zastoj

Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Krtina in Trojane, kjer so na posameznih odsekih prav tako zastoji, potovalni čas se tem podaljša za več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je mogoč tudi po regionalnih cestah Ljubljana-Kamnik-Tuhinjska dolina-Vransko ali Krtina-Moravče-Trojane.

O požaru na vozilu so bili ljubljanski policisti obveščeni ob približno 5.30, tja so takoj napotili interventne službe, je povedal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Zgorelo je pri kolesu prikolice, po prvih podatkih zaradi okvare. Voznik tovornjaka je prikolico takoj odpel, ogenj se zato ni razširil na vozilo. V požaru ni bil poškodovan nihče. Ogenj so do 7. ure že pogasili.

Voznike še pozivajo, naj v zastoju na avtocesti ustvarijo reševalni pas.