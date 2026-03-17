Stevanović: Nezakoniti migrant nima v Sloveniji kaj početi

Kot eno izmed ključnih točk svojega programa Zoran Stevanović izpostavlja izkoreninjenje korupcije. Njegova strategija zajema dve ravni: "preventivno in represivno" . Preventivni del vključuje izobraževanje mladih o škodljivosti korupcije za družbo in gospodarstvo, kar naj bi zajelo razumevanje posledic, kot so "izgubljeni evri" in njihov vpliv na reševanje prvega stanovanjskega problema in zaposlovanje. Represivni del pa predvideva uvedbo člena "politični kriminal" v kazenski zakonik, vzpostavitev specializiranega oddelka policije, tožilstva in sodišča, ki bi se ukvarjali izključno s tovrstnimi primeri, in sicer "brez zastaralnih rokov" .

Glede izbora in kvalifikacij kandidatov, ki jih je stranka Resni.ca predlagala po posameznih okrajih, je Stevanović poudaril svoje zadovoljstvo in ponos. Navaja, da so vsi kandidati priložili potrdilo o nekaznovanosti in dokazilo, da niso v kazenskem postopku, kar je zanj ključnega pomena. Priznava, da ne pozna osebno vseh, a kljub temu zagotavlja njihovo integriteto. Predsednik stranke prav tako zatrjuje, da nihče izmed kandidatov ni imel možnosti odločanja v političnih strukturah, kar preprečuje potencialno koruptivno delovanje in omogoča neoporečno vodenje.

Stevanović se je odzval tudi na primer Roberta Leve, nekdanjega policista in kandidata, ki je bil pred 14 leti obsojen zaradi ponareditve uradne listine. Stevanović priznava, da ga pozna osebno in se sklicuje na zakon o rehabilitaciji, po katerem Leva velja za nekaznovanega. Poudarja, da je bila zadeva povezana s "parkomatom in snegom" ter da nima popolnoma nobene zveze s prihajajočimi volitvami. Stevanović vztraja, da se je to zgodilo dolgo nazaj, leta 2011, in kot je povedal: "preteklost naših kandidatov ne bo na tnalu". Fokus naj bi bil na prihodnosti Slovenije, ki bo po njegovem mnenju "svetla samo, če pride Resni.ca v parlament".

Na področju zdravstva bi Resni.ca ukinila obvezno cepljenje in uvedla "svobodo odločanja". Za zmanjšanje čakalnih vrst v zdravstvu nameravajo delovati na strani ponudbe. Prvi konkretni korak bi bil, da bi pacient, ki v 30 dneh ne dobi storitve v javnem zdravstvu, lahko to uveljavljal pri zasebnem zdravniku, stroške pa bi krila javna blagajna. Kar pa zadeva kader, Stevanović meni, da Sloveniji ne manjka zdravnikov, temveč srednjega medicinskega kadra, kot so medicinske sestre, snažilke in strežnice.

Glede migracijske politike Stevanović poudarja "ničelno toleranco do nezakonitih migracij". Meni, da je treba spoštovati načelo enakosti pred zakonom in enako, kot se kaznujejo domači državljani za prekrške, je treba tudi nezakonite migrante, ki kršijo zakonodajo, oglobiti ali izreči ukrep izgona iz države. "Nezakoniti migrant nima v Sloveniji kaj početi." Trdi, da njihov nezakonit prihod že nakazuje na "slabe namene". Predlaga tudi skrajšanje azilnih postopkov. Verjame, da bi skrajšani postopki hitro razsodili, kdo izpolnjuje pogoje za azil.

