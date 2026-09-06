Stožice: od športnega ponosa do velike sramote. Je na obzorju novi lastnik?

Športni park Stožice je bil eden paradnih projektov ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ena njegovih predvolilnih obljub leta 2006. Gradnja se je začela leta 2009, ko sta Mestna občina Ljubljana in zasebni partner Grep zastavila enega največjih javno-zasebnih projektov v državi.

Zakaj Stožice za Ljubljano in Slovenijo niso le ponos, ampak tudi velika sramota? Je res na obzorju novi lastnik propadajočega dela, v katerem bi morali biti že 16 let trgovine, gostinski lokali, parkirna mesta? Bo Jankoviću s pomočjo morebitnega novega lastnika uspelo izpolniti 20 let stare obljube? Nocoj ob 19.00 v rubriki Fokus 24UR.

A že kmalu je postalo jasno, da projekt ne bo končan po načrtih. Zasebnemu partnerju Grepu je zmanjkovalo denarja, računi so bili blokirani, izvajalci niso bili plačani. Projekt so spremljali tudi očitki o nepravilnostih pri financiranju. Kriminalisti so preiskovali občino in obiskali tudi Jankovićev dom. Nacionalni preiskovalni urad je pripravil več paketov kazenskih ovadb, dve zadevi sta končali na sodišču.

Načrt je bil ambiciozen: stadion s 16 tisoč sedeži, dvorana z 12.480 sedeži, zunanja igrišča, trgovsko-poslovni del in na njegovi strehi velik javni park. Skupaj je bilo načrtovanih več kot 3.500 parkirnih mest.

Po celi vrsti neuspešnih poskusov reševanja nasedle naložbe je leta 2017 pomenil veliko upanje za nedokončani trgovski del Stožic Izet Rastoder oziroma njegova družba Rastoder, znana predvsem kot uvoznica banan Derby. A je tudi Rastoder nad Stožicami obupal in trgovski del prodal poslovnežu Mladenu Milanoviću oziroma njegovi družbi MG Mind iz Bosne in Hercegovine, natančneje Republike Srbske. Omenjena družba je sicer tudi lastnica gradbenega podjetja KPL, ki večino poslov ustvari z ljubljansko mestno občino. Kolikšna je bila kupnina, Rastoder in Milanović nista nikoli razkrila.

Čeprav naj bi imel MG Mind z ljubljanskimi Stožicami velike načrte, vsaj tako so letos pisali nekateri mediji v Bosni in Hercegovini, pa ljubljanski župan Janković zdaj napoveduje veliki preobrat oziroma novega lastnika. Ta ga je tudi že obiskal in nanj, kot nam pravi Janković, naredil zelo dober vtis. O njegovem imenu sicer Janković molči, prav tako o morebitni prodaji ne želijo govoriti v MG Mind, kjer so bili na naše večkratne pisne prošnje in telefonske klice neodzivni.

In kaj pomeni dejstvo, da se je gradnja trgovskega dela ustavila pred šestnajstimi leti ter da na mestu, kjer bi moralo biti sodobno trgovsko središče, vidimo le stebre, delno zaraščen objekt, ki nima strehe? Strokovnjak za beton z Zavoda za gradbeništvo Slovenije Aljoša Šajna stanja tega dela Stožic ne komentira, ker ga, pravi, ne pozna, opozarja pa, da lahko beton, ki je bil predviden, da bo v svoji življenjski dobi pokrit, zaščiten s fasado, ob dolgotrajni izpostavljenosti dežju, zmrzovanju in drugim vplivom začne propadati.

Ko je bil projekt zasnovan, je bila Ljubljana drugačno mesto. Danes Športni park Stožice obkrožajo velika trgovska središča. Smiselno vprašanje je zato, ali Ljubljana še potrebuje nov trgovski center, še posebno ob prihajajoči Emoniki. Da mora biti koncept Stožic danes drugačen kot pred 17 leti, ko so začeli z gradnjo, meni prof. dr. Maja Zalaznik z Ekonomske fakultete v Ljubljani. "Potrebujemo dobro vizijo, danes sodobno vizijo," pravi. Kot možnost vidi povezovanje športa, poslovnih storitev, fizioterapije, raziskovalnih ustanov, laboratorijev in nacionalnih športnih zvez.

Pa bo morebitni novi lastnik sploh vztrajal pri prvotnem načrtu, to je pri trgovinah in gostinskih lokalih? Janković odgovarja, da doslej ni zaprosil za spremembo gradbenega dovoljenja ter da bo svoje načrte s Stožicami razkril sam. Kot napoveduje, naj bi to storil še ta mesec.