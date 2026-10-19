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Street Fighter se z igralnih avtomatov seli na filmska platna

Ljubljana, 19. 10. 2026 08.48 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik
Street Fighter premiera

Na vse ali nič so šli tudi na premieri filma Street Fighter - posnetega po istoimenski, legendarni video igri. Za mnoge to ni zgolj film z veliko udarci, pač pa spomin na odraščanje in celo razlog, da so se kasneje v življenju začeli ukvarjati z borilnimi veščinami.

Kultna videoigra Street Fighter je končno dobila svojo filmsko uprizoritev, kar je na premieri združilo različne generacije navdušencev nad borilnimi veščinami. Nostalgija devetdesetih je na premieri filma preplavila ljubitelje akcije. Za generacijo, ki je odraščala ob igralnih avtomatih, ta naslov pomeni veliko več kot le zabavo. Je del njihove identitete, ki jih je mnoge vodil celo v telovadnice. "Na vse ali nič so šli tudi na premieri filma Street Fighter," kar odraža intenzivnost pričakovanj ob prenosu ikoničnih likov v filmski format. Film uspešno povezuje dinamiko videoigre s filmsko pripovedjo, kar omogoča igralcem in gledalcem, da ponovno doživijo kultne borbe, ki so nekoč odločale o prevladi v lokalnih igralnicah.

Tisti, ki so v devetdesetih več časa preživeli ob igralni konzoli kot na svežem zraku, dobro vedo, kaj pomenijo vzkliki in porazi prijateljev. Eden izmed obiskovalcev se je spominjal: "Vse, kar sem imel s seboj zraven, sem zapravil za žetone." Ta strast do igre je ustvarila skupnost, ki ceni druženje v živo. "Je najbolj pomembno, da se moramo dobivati v živo. Se srečata dva sedita, eden zraven drugega igrata to igro, ena na ena," je poudaril eden od udeležencev turnirja, ki je potekal ob robu premiere. Čeprav so tehnike napredovale, osnovno načelo ostaja isto: uporaba joysticka in hitri udarci.

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Street Fighter filmska premiera videoigre nostalgija borilne veščine

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