Subvencije za električna vozila: 'Denarja lahko zmanjka že jutri'

Subvencij za nakup električnih avtomobilov bi lahko zmanjkalo precej prej, kot je bilo sprva napovedano. Še prejšnji teden je bilo za subvencioniranje na voljo 2,4 milijona evrov, danes pa le še nekaj več kot 1,5 milijona. V enem tednu je tako izginilo več kot milijon evrov, subvencija za fizične osebe pa lahko znaša do 7800 evrov na vozilo. Na trgu električnih vozil je zato zavladala prava tekma s časom. Da bi lahko denarja zmanjkalo zelo kmalu, je v pogovoru v 24UR ZVEČER povedal tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik. "Lahko ga zmanjka že jutri. Jaz bi najprej pohvalil Borzen, da tako transparentno komunicira potek samega razpisa. Je pa res, da je naval zelo velik."

Zakaj je zanimanje tako veliko?

Po Dvornikovih besedah razlog ni eden. "Jaz mislim, da je enostavno tukaj več razlogov. Prvi je, da je e-mobilnost v Sloveniji prišla na evropsko raven. To je prvi razlog. Drugi razlog je pa, da je tehnika tudi šla tako naprej in cene so se znižale, da so ljudje začeli v večji meri kupovati električna vozila. In jaz mislim, da nihče ni pričakoval takšnega navala." Takšnega odziva po njegovih besedah niso pričakovali niti pripravljavci razpisa niti kupci, ki so se za nakup odločali v prepričanju, da bo za subvencijo dovolj časa. "Ne tisti, ki so moji predhodniki, ki so pripravljali ta razpis, in tudi ne sami prijavitelji, ki so nekako tudi kupovali avtomobile z večmesečnimi dobavnimi roki, pa so videli, da ta trend, kako hitro kopnijo sredstva, so videli, da so se ušteli, ker prejšnja leta je bilo to mogoče dovolj, da si kupil avto, ki je imel mesec, dva meseca dobavni rok. Letos je pa to drugače. Letos je pa res naval velik."

Kupci z večmesečnim čakanjem so se znašli v težavah

Prav dobavni roki so zdaj eden večjih problemov. Pogoj za pridobitev subvencije je namreč, da je vozilo dobavljeno in registrirano. Kupec, ki je avtomobil naročil danes, dobil pa ga bo šele čez tri, štiri ali pet mesecev, tako ne more takoj oddati vloge. Dvornik pravi, da bodo tisti, ki so vlogo že oddali, zelo verjetno subvencijo dobili, prav tako tisti, ki jo bodo oddali v naslednjih dneh, saj je razpis še odprt. "Seveda, težave imajo taki z dolgim čakalnim rokom, ker pogoj razpisa pa je, po domače povedano, da je avto doma na parkirišču in registriran. Seveda, če ima tako tri, štiri mesece dobavni rok, šele takrat lahko vloži subvencijo." Koliko ljudi bi lahko zaradi tega ostalo brez subvencije, na ministrstvu za zdaj ne morejo vedeti. Dvornik pa opozarja tudi, da je ob velikem številu vlog mogoče pričakovati različne poskuse. "Lahko da so tukaj špekulacije. Lahko da kdo oddaja tudi nepopolno vlogo in mislim, da bo potem s kakšno pritožbo uspel. Vsekakor pa smo pred dejstvom, da je zelo veliko vlog, to je pa dejstvo." Dvornik je ob tem poudaril, da so pogoji razpisa enaki že vsa leta, subvencijo je mogoče uveljavljati za registrirano vozilo, sredstva pa se dodeljujejo po načelu "prvi pride, prvi melje", vse do njihove porabe.

Denarja je bilo že skoraj dvakrat toliko

Vprašanje pa je, kaj bo sledilo, ko bo denarja zmanjkalo. Razpis so namreč maja že bistveno povečali. "Podnebni sklad je bil maja že uporabljen, da je povečal ta razpis s 15 milijonov na 33, se pravi podvojena sredstva. Argument, da bi dodatna sredstva dajali v nakup električnih vozil, je zelo malo. Prej sem že omenil, da smo že na evropski ravni trenda e-mobilnosti, medtem ko pa imamo programe v tej državi." Dvornik meni, da bi bilo treba pri nadaljnjem razdeljevanju javnega denarja pogledati širšo sliko prometne politike. Slovenija po njegovih besedah zaostaja na področju javnega potniškega prometa, zato se mu zdi smiselneje vlagati v sistem, ki ga lahko uporablja čim več ljudi. "Tudi če pogledate recimo prometno politiko ali prometno strategijo ali pa tudi ta NEPN, povsod je omenjeno, da zaostajamo na področju javnega potniškega prometa in mislim, da moramo z javnim denarjem delati zelo odgovorno in ga namenjati za stvari, ki koristijo široki množici, ne več tako individualno, kot je ta program." A še pomembnejši se mu zdi problem slovenskega prometnega sistema. "Jaz bi pa vseeno poudaril, da smo v Sloveniji le malce specifični. Stopnja motoriziranosti je zelo velika in če bomo še vlagali v vozila, bomo nekako zgrešili cilj. Mi se moramo vrniti na začetek in začeti vlagati v javni potniški promet in tako predvsem tiste najbolj ranljive." Pri tem opozarja na podatke o staranju slovenskega voznega parka. Pred približno 15 leti je bila povprečna starost vozil okoli šest let, danes pa se približuje 14 letom. Obenem je delež nakupov novih vozil visok. "Tadva podatka na prvi pogled ne gresta skupaj, ampak to vam pove, da prihaja do razslojenosti. Vozila kupuje čedalje bolj isti krog ljudi, čedalje večji krog pa ostaja brez. In mi moramo tukaj spremeniti miselnost, kako se dela z javnim denarjem. In moramo res prisluhniti vsem ljudem, tudi tistim, ki si avtomobila ne bodo nikoli mogli privoščiti."

'Podnebni sklad za e-vozila je že prazen'