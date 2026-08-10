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Slovenija

Subvencije za električna vozila: 'Denarja lahko zmanjka že jutri'

Ljubljana, 10. 08. 2026 22.43 pred 17 urami 5 min branja 188

Avtor:
24UR ZVEČER
Polnjenje električnih vozil

Na trgu električnih vozil v Sloveniji vlada prava panika, saj sredstva za subvencije kopnijo hitreje od pričakovanj. Državni sekretar Marko Dvornik opozarja, da bi denarja lahko zmanjkalo že v naslednjih dneh, medtem ko se prioritete ministrstva selijo k javnemu potniškemu prometu.

Subvencij za nakup električnih avtomobilov bi lahko zmanjkalo precej prej, kot je bilo sprva napovedano. Še prejšnji teden je bilo za subvencioniranje na voljo 2,4 milijona evrov, danes pa le še nekaj več kot 1,5 milijona. V enem tednu je tako izginilo več kot milijon evrov, subvencija za fizične osebe pa lahko znaša do 7800 evrov na vozilo. Na trgu električnih vozil je zato zavladala prava tekma s časom.

Da bi lahko denarja zmanjkalo zelo kmalu, je v pogovoru v 24UR ZVEČER povedal tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik.

"Lahko ga zmanjka že jutri. Jaz bi najprej pohvalil Borzen, da tako transparentno komunicira potek samega razpisa. Je pa res, da je naval zelo velik."

Zakaj je zanimanje tako veliko?

Po Dvornikovih besedah razlog ni eden. "Jaz mislim, da je enostavno tukaj več razlogov. Prvi je, da je e-mobilnost v Sloveniji prišla na evropsko raven. To je prvi razlog. Drugi razlog je pa, da je tehnika tudi šla tako naprej in cene so se znižale, da so ljudje začeli v večji meri kupovati električna vozila. In jaz mislim, da nihče ni pričakoval takšnega navala."

Takšnega odziva po njegovih besedah niso pričakovali niti pripravljavci razpisa niti kupci, ki so se za nakup odločali v prepričanju, da bo za subvencijo dovolj časa.

"Ne tisti, ki so moji predhodniki, ki so pripravljali ta razpis, in tudi ne sami prijavitelji, ki so nekako tudi kupovali avtomobile z večmesečnimi dobavnimi roki, pa so videli, da ta trend, kako hitro kopnijo sredstva, so videli, da so se ušteli, ker prejšnja leta je bilo to mogoče dovolj, da si kupil avto, ki je imel mesec, dva meseca dobavni rok. Letos je pa to drugače. Letos je pa res naval velik."

Kupci z večmesečnim čakanjem so se znašli v težavah

Prav dobavni roki so zdaj eden večjih problemov. Pogoj za pridobitev subvencije je namreč, da je vozilo dobavljeno in registrirano. Kupec, ki je avtomobil naročil danes, dobil pa ga bo šele čez tri, štiri ali pet mesecev, tako ne more takoj oddati vloge.

Dvornik pravi, da bodo tisti, ki so vlogo že oddali, zelo verjetno subvencijo dobili, prav tako tisti, ki jo bodo oddali v naslednjih dneh, saj je razpis še odprt. "Seveda, težave imajo taki z dolgim čakalnim rokom, ker pogoj razpisa pa je, po domače povedano, da je avto doma na parkirišču in registriran. Seveda, če ima tako tri, štiri mesece dobavni rok, šele takrat lahko vloži subvencijo."

Koliko ljudi bi lahko zaradi tega ostalo brez subvencije, na ministrstvu za zdaj ne morejo vedeti. Dvornik pa opozarja tudi, da je ob velikem številu vlog mogoče pričakovati različne poskuse.

"Lahko da so tukaj špekulacije. Lahko da kdo oddaja tudi nepopolno vlogo in mislim, da bo potem s kakšno pritožbo uspel. Vsekakor pa smo pred dejstvom, da je zelo veliko vlog, to je pa dejstvo."

Dvornik je ob tem poudaril, da so pogoji razpisa enaki že vsa leta, subvencijo je mogoče uveljavljati za registrirano vozilo, sredstva pa se dodeljujejo po načelu "prvi pride, prvi melje", vse do njihove porabe.

Denarja je bilo že skoraj dvakrat toliko

Vprašanje pa je, kaj bo sledilo, ko bo denarja zmanjkalo. Razpis so namreč maja že bistveno povečali. "Podnebni sklad je bil maja že uporabljen, da je povečal ta razpis s 15 milijonov na 33, se pravi podvojena sredstva. Argument, da bi dodatna sredstva dajali v nakup električnih vozil, je zelo malo. Prej sem že omenil, da smo že na evropski ravni trenda e-mobilnosti, medtem ko pa imamo programe v tej državi."

Dvornik meni, da bi bilo treba pri nadaljnjem razdeljevanju javnega denarja pogledati širšo sliko prometne politike. Slovenija po njegovih besedah zaostaja na področju javnega potniškega prometa, zato se mu zdi smiselneje vlagati v sistem, ki ga lahko uporablja čim več ljudi.

"Tudi če pogledate recimo prometno politiko ali prometno strategijo ali pa tudi ta NEPN, povsod je omenjeno, da zaostajamo na področju javnega potniškega prometa in mislim, da moramo z javnim denarjem delati zelo odgovorno in ga namenjati za stvari, ki koristijo široki množici, ne več tako individualno, kot je ta program."

A še pomembnejši se mu zdi problem slovenskega prometnega sistema. "Jaz bi pa vseeno poudaril, da smo v Sloveniji le malce specifični. Stopnja motoriziranosti je zelo velika in če bomo še vlagali v vozila, bomo nekako zgrešili cilj. Mi se moramo vrniti na začetek in začeti vlagati v javni potniški promet in tako predvsem tiste najbolj ranljive."

Pri tem opozarja na podatke o staranju slovenskega voznega parka. Pred približno 15 leti je bila povprečna starost vozil okoli šest let, danes pa se približuje 14 letom. Obenem je delež nakupov novih vozil visok.

"Tadva podatka na prvi pogled ne gresta skupaj, ampak to vam pove, da prihaja do razslojenosti. Vozila kupuje čedalje bolj isti krog ljudi, čedalje večji krog pa ostaja brez. In mi moramo tukaj spremeniti miselnost, kako se dela z javnim denarjem. In moramo res prisluhniti vsem ljudem, tudi tistim, ki si avtomobila ne bodo nikoli mogli privoščiti."

'Podnebni sklad za e-vozila je že prazen'

Ali to pomeni, da bo država denar iz podnebnega sklada v prihodnje bolj usmerjala v javni promet? Dvornik odgovarja, da je takšna usmeritev že zapisana v dokumentih, ki jih ima trenutno na mizi.

"V dokumentih, ki jih imam trenutno na mizi, je točno tako že nastavljeno in tudi moji predhodniki so tako nastavili in podnebni sklad na področju financiranja e-vozil je že prazen. Je že bil prazen, ko sem prišel v pisarno."

O tem, kako bo država denar iz podnebnega sklada razdelila v prihodnje, bodo ministrstva odločala jeseni.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI188

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AFŽ
11. 08. 2026 15.55
Lubči, vedno so subvencije omejene. Ko zmanjka, zmanjka. Tako za okna, kot za čistilne naprave... Zgdaj pa jokcate na ves glas, ker za vaše drage igračke niso na voljo neomejena sredstva. Da ne govorim o tem, da si draga vozila kupujejo bogati in da jih financirajo tisti, ki si takšnih vozil ne morejo privoščit!!
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0 0
pusi
11. 08. 2026 15.52
Zakaj Naj bi drzavljani , ki el. jajc ne maramo financirali elektricna kitajska jajca ki niso za drugo kot za mestno voznjo?
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+1
1 0
Delavec_Slo
11. 08. 2026 15.45
Se pravi, da čez pet let ko prodajaš tole el. mikrovalovko, za katero si dal 16000€, boš dobil 1000€, lepo ne subvencije!
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+1
1 0
Potouceni kramoh
11. 08. 2026 15.34
Ukinite enkrat že to EU subvencijsko mućko.Eni bogatijo ko zmešani.Se jim reče preprodajalske firme in spji.
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+1
1 0
Dragica Cegler
11. 08. 2026 15.28
A lahko jaz dobim subvencijo na teniške in trenerko
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+2
2 0
Dragica Cegler
11. 08. 2026 15.26
A je Janša vedel orwd volitvami?Sicer pa rele subvencije ukinit Revež plača subvencijo bogatemu,da kupu se ceneje,sam pa ne more kupit.Isto je bilo z bicikli.
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0 0
krapezsaso
11. 08. 2026 15.21
To se obnašajo in govorijo tako, kot da ne vedo, koliko denarja imajo na razpolago in valda vedo, vsaj približno, kdaj ga lahko zmanjka...ali pač? smo tako daleč prišli, da javni uslužbenci in ostali, ki delajo na tem poslu, nimajo blage veze o poslu, še manj pa časa, da bi se s tem ukvarjal...ne bodi ga treba...hja, to je ta naša preljuba država, ki v tem in podobnih zadevah ni prav nič napredovala od leta 1991, ko smo bili še v Jugoslaviji...
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0 0
Senzor
11. 08. 2026 15.07
El. kante so vnetljive.
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+2
2 0
Senzor
11. 08. 2026 15.06
Dela se reklama za el.sranje, vprašanje je, če je minimalno zanimanje za nakup.
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+1
1 0
Delavec_Slo
11. 08. 2026 15.46
To pa ne smejo povedat!
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.58
Na predvolilnih soočenjih so Janša, Logar in Vrtovec zatrjevali: "Denarja je dovolj, le potrebno ga je pravilno razporediti, kar Golobova vlada ni zmogla".... NO DA VAS VIDIMO...
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+4
5 1
Delavec_Slo
11. 08. 2026 15.46
Je dovolj, od prispevkaza kratkotrajno oskrbo!
Odgovori
0 0
Jožajoža
11. 08. 2026 14.55
V 3 mesecih so ti,ki so prišli s prevaro na oblast ministrstva izpraznili.
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+0
4 4
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.53
Lahko minister Vrtovec pojasni, zakaj so se njegovi predniki ob vpadu Nemcev preimenovali iz "Vrtovec" v "Wertovetz"... Tako zelo ljubijo Slovenstvo in Germanstvo...
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+2
2 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.45
Vrtovec pravi, da denar je... Letos 300mio na Nato, 50mio na UA.... Denar je tudi za Slovence.
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+4
4 0
krapezsaso
11. 08. 2026 15.23
Vrtovec naj pove, kako to, da si je (v zadnjem letu) tako hitro zgradil ogromno hišo v Domžalah ob potoku???
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.31
Predanost Bogu, molitev.... Čudna so pota Gospodova
Odgovori
0 0
manga
11. 08. 2026 14.40
Spet nateg lastnih državljanov (volivcev)...
Odgovori
+7
7 0
odpisani zasedli vlado
11. 08. 2026 14.40
Normalna zadeva,da bo denar pod to vlado poniknil v kratkem saj jo sestavljajo sami izprijenci kot so matoz,janša ter ostali kateri kradejo kot srake.Sramota kam je padla slovenija.Podporniki copatarja stevanovića rusofili pa v skok na drevo in čokoladico v roke.Seveda so to sami balkanci na sociali.Cigla pa največji bluzač v parlamentu nakupi službeno vozilo z katerim se privat vozi cela njegova družina in to na račun davkoplačevalcev. Sramota kaki copatarski izdajalci so v vladi.Morali bi ga aretirati ampak vsi molčijo.Naj se spoka v diktatorsko rusijo in tam ostane kot pometalec cest saj je za to rojen in za drugo ni sposoben.Sedaj se vidi kako lopovsko vlado je dobila slovenija čeprav prejšnja ni bila koristna ampak je tale sedaj poden od podna.Ciglar kateri je na račun davkoplačevalcev nakupil službeno vozilo in se z njim prevaža cela družina pa izdajalec stevanović ter ostali hlapci v parlamentu so višek sramote po celem svetu.
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+3
5 2
omega _v6
11. 08. 2026 14.26
Najbolj blesavo je p to,da Evropa subvencionira nakup Kitajskih električnih avtov!! Po moji logiki bi morali subvencije dodeliti le Evropskim vozilom!!
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-1
2 3
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.47
Kdo bi vozil nemške kante, če pa so kitajci boljši... Nemčijo je povozil čas...
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+4
4 0
Banion
11. 08. 2026 14.22
šuste subvencije saj od njih nima drug koristi kot narod, važno je da bo za ukrajino in orožje
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+4
4 0
Jernej Sekirnik
11. 08. 2026 14.13
več kot 30 milijard leži na računih, zdaj pa moramo pomagat kupovat avte. Ljubi bog....denarja kot smetja, država pa pomaga
Odgovori
+5
6 1
Misika1967
11. 08. 2026 14.33
Fausija je huda kaj
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+1
2 1
zurc
11. 08. 2026 14.56
ne,samo logično razmišljanje
Odgovori
+1
1 0
Jernej Sekirnik
11. 08. 2026 14.10
hecno je, da imamo subvencije na električna kolesa, na navadna pa ne. A se ne gre za "zeleno"?? Haha...aja pa subvencije na obutev, naj folk peš hodi, evo zeleno.
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+3
4 1
Misika1967
11. 08. 2026 14.37
Tipicno po jansevo za ministre novi avti,subvencija za zlahto narod pa nic kot vedno.
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+1
2 1
AFŽ
11. 08. 2026 15.56
točno to. Navadna koleso so ZARES bolj EKO , kot električna
Odgovori
0 0
AleksanderS
11. 08. 2026 13.57
Subvencije so nepotrebne ... če so ljudje res tako ekološko usmerjeni bodo auto kupili tudi brez subvencije . Tako, da auto si lahko kar kupite - ni problem. Subvencije pa so preteklost
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+3
5 2
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