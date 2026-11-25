Po zaključku finalne oddaje kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija je zmagovalec Tadej Oblak strnil prve vtise in predstavil načrte za prihodnost. Veliki uspeh je najprej obeležil v domačih Žireh, kjer se je v tamkajšnji kinodvorani zbralo približno 400 ljudi, med katerimi so bili družinski člani, prijatelji in nekateri sotekmovalci. Oblak je ob tem že razkril, kako namerava porabiti denarno nagrado. Del sredstev bo namenil za nadaljnji kulinarični razvoj, večji del pa za gradnjo hiše na Žirovskem vrhu, ki jo načrtuje skupaj s svojim možem. "Nekaj bo šlo v lonec, nekaj bo šlo v zidake, ker mislim zidati hišo skupaj z možem v Žirovskem vrhu, kjer bi tudi mogoče nekega dne ustvaril svoj kulinarični studio atelje," je povedal nadobudni kuhar. Poleg tega po novem letu načrtuje organizacijo kulinaričnih delavnic in razna sodelovanja.