Nekdanji dolgoletni politik in Teflonski Karl Karl Erjavec se vrača v boj za parlament in v pogovoru za 24UR ZVEČER obljublja vrnitev dostojanstva in zaupanja v politiko. Ne dvomi v preboj, čeprav ankete kažejo drugače, in brez ovinkov kritizira Golobovo vlado kot eno najslabših. Pripravljen je popraviti krivice in vrniti moč upokojencem.

Karl Erjavec, politična figura, ki je več kot dve desetletji sooblikovala slovensko politiko kot vodja DeSUS-a in jeziček na tehtnici koalicijskih pogajanj, napoveduje vrnitev na politično sceno. Po sodelovanju v devetih vladah si je zaradi izjemne odpornosti na politične afere prislužil vzdevek "teflonski Karl". Sedaj se vrača, kot pravi, z jasno vizijo in odločnostjo. Po njegovem mnenju je slovensko politično sceno zajela kriza zaupanja in dostojanstva, kar se kaže v grobih medsebojnih obračunih in pomanjkanju kredibilnosti. Izpostavlja, da novi obrazi nimajo dovolj izkušenj, kar naj bi negativno vplivalo na razvoj države v zadnjih 15 letih. Njegov cilj je vnesti v politiko več iskrenosti in predvsem izkušnje, ki jih smatra za ključne pri reševanju aktualnih problemov. Zavzema se za ponovno izgradnjo medsebojnega zaupanja. "Čas je, da se vrne kakšen izkušen obraz," meni Erjavec.

Kako bo Erjavec obrnil nizke ankete?

Kljub nedavni anketi Mediane, ki njegovi stranki napoveduje zgolj 0,8 odstotka podpore – precej pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom – Erjavec ostaja optimističen in prepričan v uspeh. Spominja se preteklih izkušenj z DeSUS-om, ko so stranko iz podobno nizkih številk uspeli dvigniti čez parlametnarni prag. Predstavil je tudi strateški načrt: od ustanovitve stranke decembra, delovanja na terenu, do velikega dogodka na Livadi v mesecu septembru, kjer bodo predstavili od 25 do 30 predsednikov občinskih in mestnih organizacij. Do konca leta jih nameravajo 50. Sedaj se posveča tudi osvajanju medijskega prostora, kar potrjujejo aktualni plakati.