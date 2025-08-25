Karl Erjavec, politična figura, ki je več kot dve desetletji sooblikovala slovensko politiko kot vodja DeSUS-a in jeziček na tehtnici koalicijskih pogajanj, napoveduje vrnitev na politično sceno. Po sodelovanju v devetih vladah si je zaradi izjemne odpornosti na politične afere prislužil vzdevek "teflonski Karl". Sedaj se vrača, kot pravi, z jasno vizijo in odločnostjo.
Po njegovem mnenju je slovensko politično sceno zajela kriza zaupanja in dostojanstva, kar se kaže v grobih medsebojnih obračunih in pomanjkanju kredibilnosti. Izpostavlja, da novi obrazi nimajo dovolj izkušenj, kar naj bi negativno vplivalo na razvoj države v zadnjih 15 letih. Njegov cilj je vnesti v politiko več iskrenosti in predvsem izkušnje, ki jih smatra za ključne pri reševanju aktualnih problemov. Zavzema se za ponovno izgradnjo medsebojnega zaupanja. "Čas je, da se vrne kakšen izkušen obraz," meni Erjavec.
Kako bo Erjavec obrnil nizke ankete?
Kljub nedavni anketi Mediane, ki njegovi stranki napoveduje zgolj 0,8 odstotka podpore – precej pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom – Erjavec ostaja optimističen in prepričan v uspeh. Spominja se preteklih izkušenj z DeSUS-om, ko so stranko iz podobno nizkih številk uspeli dvigniti čez parlametnarni prag.
Predstavil je tudi strateški načrt: od ustanovitve stranke decembra, delovanja na terenu, do velikega dogodka na Livadi v mesecu septembru, kjer bodo predstavili od 25 do 30 predsednikov občinskih in mestnih organizacij. Do konca leta jih nameravajo 50. Sedaj se posveča tudi osvajanju medijskega prostora, kar potrjujejo aktualni plakati.
Kritično tudi ocenjuje delo vlade Roberta Goloba, ki jo opisuje kot "eno najslabših". Izrazil je razočaranje zaradi domnevnega pomanjkanja znanja in izkušenj v vladi, kar po njegovem mnenju potrjujejo tudi javnomnenjske ankete.
Erjavec dodatno opozarja tudi na slabo stanje nemškega gospodarstva, ki bo vplivalo na celotno evropsko, posledično pa tudi na slovensko gospodarstvo, kar po njegovem mnenju narekuje potrebo po okrepljeni gospodarski diplomaciji in stabilnem vodenju.
Glede potencialnih rivalov, kot sta Vladimir Prebilič in Anže Logar, Erjavec ocenjuje, da Prebilič nima realnih možnosti, da premaga Goloba, saj se njegov potencial ne odraža v medijih in anketah. Anžeta Logarja pa vidi v klasičnem sporu z Janezom Janšo. Meni, da mu je predsedniška kandidatura dala krila, vendar pa je njegova podporniška baza večinoma sestavljena iz odpadnikov SDS-a.
