Policija odgovarja Toninu: dokazi pridobljeni strokovno, prirejanja ni bilo

V Policiji odločjo zavračajo navedbe, da so posredovali varovane podatke medijem ali drugim nepooblaščenim osebam: "Te podatke varujemo v skladu s predpisi," so se odzvali na izjave predsednika NSi Mateja Tonina, ki se je znašel v središču afere uhajanja informacij iz Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs), zaradi katere je bil skupaj še s tremi strankarskimi veljaki tudi ovaden. Policija odločno zanika tudi "vse neresnične navedbe, ki se nanašajo na pridobitev dokazov in na očitke njihovega prirejanja".

Matej Tonin je v torkovi oddaju 24UR ZVEČER zavrnil obtožbe o izdaji tajnih podatkov iz Knovsa, povezal jih je z bojem za Družbo za upravljanje avtocest (Dars) in politično motiviranim poskusom diskreditacije ter očital policijsko "lepljenko".

Dejal je, da Nova Slovenija in on sam nimajo dostopa do omenjene kazenske ovadbe, medtem ko so z njeno domnevno vsebino seznanjeni mediji, kar da kaže na selektivno spuščanje informacij v javnost s strani policije.

Odziv Policije

Na Policiji pravijo, da je v konkretni kriminalistični preiskavi, ki je izpostavljena v medijih, predkazenski postopek usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT), vodili pa so jo mariborski kriminalisti, s čimer se zagotavlja enakomerna obremenitev sektorjev kriminalističnih policij na policijskih upravah - in v konkretnem primeru, tudi neodvisnost preiskave, poudarjajo. Dodajajo, da so v skoraj leto dni trajajoči preiskavi kriminalisti na podlagi zbranih dokazov ugotovili utemeljen sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, zato so na podlagi usmeritev omenjenega tožilstva zoper več oseb podali kazensko ovadbo.

"Mariborski kriminalisti so preiskavo vodili zakonito, strokovno in profesionalno ter popolnoma v skladu s kriminalistično stroko. Zato v tem delu tudi odločno zanikamo vse neresnične navedbe, ki se nanašajo na pridobitev dokazov in na očitke njihovega prirejanja. Nenazadnje so bili med drugim dokazi pridobljeni tudi na podlagi sodne odredbe za to pristojnega sodišča. Kazenska ovadba je bila tako podana ob potrjenem utemeljenem sumu, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, kar lahko potrdita policija in državno tožilstvo," izpostavljajo.

"Še enkrat zato poudarjamo, da pri pridobivanju in vrednotenju dokazov policisti ravnamo profesionalno in v skladu z najvišjimi standardi. Policija nima ne razloga ne pooblastil, da bi kakorkoli posegala v verodostojnost, vsebino ali obseg dokaznega gradiva. Kakršnikoli namigi v to smer so zato neutemeljeni in žalijo profesionalno integriteto zaposlenih v Policiji in preusmerjajo pozornost stran od dejanskega problema," so dodali.